「高虹安條款」三讀 范雲揭3大問題：司馬昭之心人盡皆知

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨立法院黨團書記長范雲。陳祖傑攝。



立法院院會今（6/12）日三讀通過《公職人員選舉罷免法》修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，仍可登記參選公職；此外，詐欺犯罪者則不得登記為候選人。修法通過後，引發朝野攻防，民進黨立院黨團書記長范雲質疑，此次修法是為特定個案量身打造，直言「司馬昭之心，人盡皆知！」並點出修法後可能衍生的三大問題。

范雲透過臉書發文表示，民眾黨提出放寬「易服社會勞動者」參選資格的修法，在藍白聯手下完成表決通過。她質疑，距離年底選舉剩不到半年，在關鍵時刻強推沒有共識的修法，「說不是為了高虹安一人？大家相信嗎？」

廣告 廣告

范雲指出，昨日朝野協商時，她已明確提出，若民眾黨願意在條文明定於9月4日公布施行，也就是年底選舉登記最後一天後生效，社會就會相信修法並非針對特定個案。然而最終民眾黨仍堅持推動修法，讓外界對修法動機產生質疑。

針對此次修正的《選罷法》第26條第9款條文，新增「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」規定，范雲認為將帶來三項問題。

首先，她指出檢察官執行勤務時，恐陷入「擔心被疑有政治力量操控」的困境。由於有期徒刑受刑人能否獲准易服社會勞動，須由檢察官依個案情況裁定，因此檢察官對於是否准予易刑處分的決定，將直接影響當事人的參選資格，等同將基層檢察官置於政治爭議之中。

其次，范雲質疑，若獲准易服社會勞動者完成登記參選並投入選戰後，若因未依規定履行義務，或因表現不佳、態度惡劣而遭檢察官撤銷資格，是否又會被外界解讀為司法干預選舉，進一步引發爭議。

第三，她認為若受刑人因未完成社會勞動而必須回監服刑，將因「正在服刑期間」喪失參選資格，進而造成選務混亂。她批評，相關修法不僅可能成為個案解套工具，也將執法與選務壓力轉嫁至基層司法與行政人員。

范雲表示，具有實務經驗的檢察官普遍了解，重大案件偵辦往往需要與時間賽跑，尤其被羈押的被告背後，仍可能涉及其他尚未到案的共犯或相關涉案人員。她認為，若相關制度設計不周延，未來可能增加司法實務上的執行困難。

范雲強調，參選資格是否應該調整，社會當然可以理性討論，但應建立在公平、一致的原則上進行通盤檢討。她質疑，目前距離年底選舉僅剩不到半年，而高虹安目前的判決又恰好符合聲請易服社會勞動資格，在此時點急於推動修法，難免讓外界產生聯想。

她最後表示，若真要修改參選資格規範，應透過完整制度檢討與社會共識形成，而非為特定個案修正特定條文，開出量身打造的特權後門。

更多太報報導

崔始源宣布來台長住！中文ㄅ級分接拍IP真人版影集 女主角是她

認了來台賣淫！日AV女優「1次3.5萬元」招嫖客 道歉止血「全面停工」

新竹建商遭詐6500萬 銀樓公會發「海捕令」！急追71條UBS金條下落