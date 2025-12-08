高虹安條款？「助理費除罪化」惹議 吳靜怡：國會助理變藍白免洗筷
即時中心／温芸萱報導
國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法，被質疑是在替同黨立委顏寬恒與慈黨籍新竹市長高虹安解套。對此，政治評論員吳靜怡痛批，「高虹安條款」讓全台國會助理成藍白合的免洗筷，只為確保高虹安參選到底。吳靜怡直言，此案是國民黨立委提的，卻讓民眾黨無端背上「挺貪污」招牌，藍白合反讓民眾黨全盤皆輸。
2026九合一大選腳步接近，國民黨立委陳玉珍日前卻提出要修《立法院組織法》，主張「助理費除罪化」，包括將助理費改由立委統籌運用，並可免檢據核銷，引爆外界強烈質疑。外界認為，此舉根本是在替同黨立委顏寬恒，以及正在二審階段的無黨籍新竹市長高虹安「量身打造」解套管道。
陳玉珍主張「助理費除罪化」，包括將助理費改由立委統籌運用，並可免檢據核銷。（圖／民視新聞資料照）
對此，吳靜怡今日發文更直指，這根本就是「高虹安條款」，全台國會助理彷彿成了藍白合的「免洗筷」，只為了讓高虹安在新竹參選到底。
吳靜怡指出，地方人士透露，高虹安態度強硬，「無論有沒有宣判貪污，一定參選到底！」下週二審宣判結果如何，她都要硬拚。這樣的做法讓藍白內部早已頭痛，甚至有人酸，如果三審宣判時間點剛好落在高虹安完成藍白合作提名之後，「藍白合」恐怕一夕變成「藍白空」，直接把新竹市長一席拱手送給民進黨。
接著，她提到，擔心新竹布局失控，國民黨內部一度提出由鄭正鈐與邱臣遠比民調，但地方人士卻轉而找上李乾龍，而李乾龍也如媒體報導，邀請立委們吃飯並簽下這份被稱為「高虹安條款」的修法方向。內容包括助理費由民代自行統籌、免檢據核銷，並排除《貪污治罪條例》適用，被批評等同直接替高虹安「除罪化」。
隨後，吳靜怡表示，現在的國會運作甚至可以繞過民眾黨主席黃國昌，「民眾黨談判已經權力真空！」不少人誤以為這是由柯文哲操盤、黃國昌配合推動的藍白合作法案，但民眾黨內部人士表示高層並未下令，顯見並不知情。她直言，「高虹安除罪化」將讓民眾黨明年第一波就遭民意反撲。黨內人士也抱怨，如今不但要面對柯文哲涉嫌不法的司法議題，連「貪污除罪」也得替人背書，國民黨推動的法案，卻變成民眾黨要扛「挺貪污」的責任。
她更質疑，難道民眾黨要為了一個早已退黨的高虹安，把全黨都犧牲掉？甚至讓柯文哲在司法攻防上更為不利。「連法案都能改，反而展現柯文哲擁有社會實質影響力」，也可能提高他被再次羈押的風險。
同時，吳靜怡認為，民眾黨八席立委並非全員知情，若藍白合的政治人情都被送給高虹安，等於出賣張啓楷在嘉義市的布局，最後藍白只在新竹合作，民眾黨形同全盤皆失。
最後，她建議，各位國會助理也應該去問問國會助理公會理事長「是不是事前就知情？」若明知會傷害助理權益卻未阻擋，責任難辭其咎。更引人側目的是，助理公會理事長與新竹縣立委林思銘關係密切，吳靜怡酸「真是好巧！台灣就給你們新竹搞就好啦！」。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：快新聞／高虹安條款？「助理費除罪化」惹議 吳靜怡：國會助理變藍白免洗筷
更多民視新聞報導
藍白亂修《財劃法》政院不執行 卓冠廷喊「這招」是大絕要謹慎
華府國民兵遭槍擊案延燒 美國旅行禁令擬「增至30國以上」
整層炸爛！新北板橋府中商圈餐廳凌晨疑氣爆 5人送醫
其他人也在看
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 14 小時前 ・ 4
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 821
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 211
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 334
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 19
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 14 小時前 ・ 164
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
瘋傳移植心臟、換血回春！李連杰「露真面目」終於鬆口：太容易的事
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風。日前，李連杰PO出影片談及3招變年輕的秘訣，直呼：「太容易了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 26
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 7 小時前 ・ 12
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 550
賈永婕跨年託小S顧孩「偷吃泡麵、看煙火」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 7
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 80
為籌父母醫療費下海！甜美女大生「輟學改當AV女優」擄獲468萬老司機
在社群擁有468萬粉絲的網黃史凱勒（Skylar Mae）曾就讀大學，原本立志當牙科護理師，但考量雙親健康問題，需負擔巨額醫療支出，為了「孝親」，選擇輟學，投入OnlyFans創作，拍攝成人影片，不僅因此爆紅，還能藉此好好照顧她的父母；在家人眼中，雖然女兒為此下海，雙親也未反對，還給予全力支持。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 30
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 201