高虹安條款？「助理費除罪化」惹議 吳靜怡：國會助理變藍白免洗筷

國民黨立委陳玉珍日前提出「助理費除罪化」修法，被質疑是在替同黨立委顏寬恒與慈黨籍新竹市長高虹安解套。對此，政治評論員吳靜怡痛批，「高虹安條款」讓全台國會助理成藍白合的免洗筷，只為確保高虹安參選到底。吳靜怡直言，此案是國民黨立委提的，卻讓民眾黨無端背上「挺貪污」招牌，藍白合反讓民眾黨全盤皆輸。

2026九合一大選腳步接近，國民黨立委陳玉珍日前卻提出要修《立法院組織法》，主張「助理費除罪化」，包括將助理費改由立委統籌運用，並可免檢據核銷，引爆外界強烈質疑。外界認為，此舉根本是在替同黨立委顏寬恒，以及正在二審階段的無黨籍新竹市長高虹安「量身打造」解套管道。

陳玉珍主張「助理費除罪化」，包括將助理費改由立委統籌運用，並可免檢據核銷。（圖／民視新聞資料照）

對此，吳靜怡今日發文更直指，這根本就是「高虹安條款」，全台國會助理彷彿成了藍白合的「免洗筷」，只為了讓高虹安在新竹參選到底。

吳靜怡指出，地方人士透露，高虹安態度強硬，「無論有沒有宣判貪污，一定參選到底！」下週二審宣判結果如何，她都要硬拚。這樣的做法讓藍白內部早已頭痛，甚至有人酸，如果三審宣判時間點剛好落在高虹安完成藍白合作提名之後，「藍白合」恐怕一夕變成「藍白空」，直接把新竹市長一席拱手送給民進黨。

接著，她提到，擔心新竹布局失控，國民黨內部一度提出由鄭正鈐與邱臣遠比民調，但地方人士卻轉而找上李乾龍，而李乾龍也如媒體報導，邀請立委們吃飯並簽下這份被稱為「高虹安條款」的修法方向。內容包括助理費由民代自行統籌、免檢據核銷，並排除《貪污治罪條例》適用，被批評等同直接替高虹安「除罪化」。

隨後，吳靜怡表示，現在的國會運作甚至可以繞過民眾黨主席黃國昌，「民眾黨談判已經權力真空！」不少人誤以為這是由柯文哲操盤、黃國昌配合推動的藍白合作法案，但民眾黨內部人士表示高層並未下令，顯見並不知情。她直言，「高虹安除罪化」將讓民眾黨明年第一波就遭民意反撲。黨內人士也抱怨，如今不但要面對柯文哲涉嫌不法的司法議題，連「貪污除罪」也得替人背書，國民黨推動的法案，卻變成民眾黨要扛「挺貪污」的責任。

她更質疑，難道民眾黨要為了一個早已退黨的高虹安，把全黨都犧牲掉？甚至讓柯文哲在司法攻防上更為不利。「連法案都能改，反而展現柯文哲擁有社會實質影響力」，也可能提高他被再次羈押的風險。

同時，吳靜怡認為，民眾黨八席立委並非全員知情，若藍白合的政治人情都被送給高虹安，等於出賣張啓楷在嘉義市的布局，最後藍白只在新竹合作，民眾黨形同全盤皆失。

最後，她建議，各位國會助理也應該去問問國會助理公會理事長「是不是事前就知情？」若明知會傷害助理權益卻未阻擋，責任難辭其咎。更引人側目的是，助理公會理事長與新竹縣立委林思銘關係密切，吳靜怡酸「真是好巧！台灣就給你們新竹搞就好啦！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

