「高虹安條款」協商破局 立院最快明表決
[Newtalk新聞] 民眾黨有意推動《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，主張受「易刑處分」不受參選限制，被綠營解讀，這次是為了讓新竹市長高虹安得以競選連任，才特地量身打造的修法。為此，立法院長韓國瑜今（11日）再度召開朝野協商，但經過一個多小時的討論後，各黨團之間仍無法達成共識，協商破局，預計最快可在明天的立法院會表決。
民眾黨立委許忠信解釋，有鑑於憲法對人民參與選舉自由權及對人民以法律限制應符合必要性原則與比例性原則之保障規定，絕非為特定人士修法，而是希望藉由此次修法，還給「犯較輕之罪」的人民擁有可以參與選舉的自由權利，以落實憲法保障人民選舉權之意旨。
但民進黨團幹事長莊瑞雄表明，會緩刑跟易刑處分都屬於輕罪，就輕罪部分，是不是就要完全剝奪參選權利？他個人認為，輕罪幹嘛去限制，但這會碰到問題，這個時間點很怪，有人一看到覺得是為了高虹安修法，只有民眾黨自認為是為了普羅大眾。
民進黨立委范雲更表示，今天討論的重點是怎麼樣的人有參選資格？民眾對投票權和被選舉權的期待不同，上一波跨黨派支持的，是民眾期待對要擔任公職的人標準要更高。而民進黨團的訴求是公平一致，大家有共識的部分當然可以依照比例放寬，但如果不公平一致，而且讓民眾認為是為特定政治人物量身打造，這就會很大的爭議。
范雲舉例稱，今天如果是役服社會勞動，如果今天是一個普通人，做的不好或只做到一半，檢察官可以撤銷其資格；但是，如果今天就算不是高虹安，也是某黨候選人，做到一半去跑選舉，沒有做好社會勞動，那檢察官要去撤銷資格，不就會受到壓力，好像是干預選舉？
范雲表示，莊瑞雄有告訴她，許忠信非常值得尊敬，她也不希望許忠信的名聲被影響，因此，她建議，若要讓大家不懷疑，民眾黨是不是願意，針對《選罷法》第 26條，只要民眾黨宣布訂的是「9月4日之後三讀公布」。因為，9月4日是今年參選登記的最後一天，整個社會就會認為，民眾黨不是為了高虹安量身訂做的修法。
韓國瑜只能宣告，顯然黨團之間沒有辦法達成共識， 本案後續就依照規定來辦法，現在散會。
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