【論壇中心／綜合報導】立法院會今（12）日三讀通過藍白共推的《公職人員選罷法》第26條修正案，讓受緩刑或易服社會勞動的人都可參選，遭質疑是為高虹安「因人設事」，新竹市長高虹安因誣告，二審雖改判6個月，但可經檢察官同意改以社會勞動的方式代替入監，若依照原本的法令，高虹安無法參選連任，而現在修法後，高虹安便可安心參選。

民進黨立法委員張宏陸今日在《頭家來開講》節目中指出，藍白修這個法條，完全就是為了高虹安解套，這就是「修法只為服務一人，然後棄社會大眾的公平於不顧」，張宏陸獻策，行政院除了不副署之外，還有另外一個方法，就是「公文簽3個月」，行政院可以在9月1日將公文簽出，總統府9月5日再公布，張宏陸表示，從部會底下就開始拖，公文慢慢簽，有的東西不一定要到不副署，即便是不副署也是需要簽公文，不是行政院長自己寫個公文說不副署就可以，坐在一旁的資深媒體人邱明玉更表示，「民眾黨可以去打憲法官司」，張宏陸續指，公文拖3個月，頂多只能說公務人員怠惰而已，「請問違反哪一條法律，沒有」。

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藍白挾人數優勢通過修法，讓在場的民進黨立委林淑芬痛罵民眾黨「整黨都臭俗辣」，更走到許忠信面前開罵「為了當立委毫無人格」，而被罵的8熄民眾黨立委則僅低頭翻提案單、滑手機，未做任何回應。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：「高虹安條款」立院三讀！立委幫想「這方法」：民眾黨也沒轍

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