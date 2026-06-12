「高虹安條款」藍白挾人數優勢三讀通過 緩刑.易服社會勞動者可參選

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立法院今（12）日在藍白多數席次下以57票同意，48票反對的表決結果，敲槌三讀通過，有「高虹安條款」之稱的，選罷法第二十六條修正案，排除未來「宣告緩刑或得易服社會勞動者」也可以參選，另修法也新增，曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」者，經有罪判決確定，不得登記參選。

現行《選罷法》規定，曾犯貪污、國安法等重大刑案，被判處有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人，不過年底選戰在即，朝野立委為避免參選人因法院判處緩刑而喪失參選資格，提出《選罷法》修正草案。

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立法院內政委員會4月23日初審通過《選罷法》第26條修正草案，排除「受緩刑宣告者」的候選人消極資格限制。立法院長韓國瑜昨天召集朝野協商，民眾黨團提出修正動議，改為「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不受此限」。

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審改依偽造文書罪判刑6月。對此，民進黨團書記長范雲指出，高虹安未來可能易服社會勞動，政治上容易被認為是為高虹安量身打造的個案修法，因此無法接受，最終朝野協商未達共識。

立法院會今日上午處理《選罷法》第26條修正案時，民眾黨立法院黨團與國民黨團共同提出再修正動議，刪除「直接、間接」等文字，改為「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。



討論期間，民進黨立委李柏毅播放一段影片，內容為草案在內政委員會初審時，民眾黨立委許忠信於會中接到某位「市長」來電。李柏毅質疑，市長直接打電話到委員會要求修法，如此粗暴修法方式，「國民黨委員你們可以接受嗎？」並強調，不應因人設事，若要修法，也應明定於9月4日後或明年1月1日後再生效。

國民黨立委翁曉玲則表示，修法邏輯非常清楚，就是寬嚴並濟，在維護政治廉潔的同時，也兼顧參政權的比例原則，因此將重大詐欺犯罪列入不得參選範圍，但針對極輕微犯罪或過失犯，若已獲法院宣告緩刑，卻仍被剝奪參政權，已違反比例原則，並強調，修法絕非放水，更不是因人設事。

許忠信也表示，憲法保障人民選舉權，但《選罷法》卻以行政限制人民參選權是違憲法律，因此有大修必要。他也反駁外界質疑，稱媒體刻意扭曲他接到市長電話一事，「是哪一個市長的電話？台灣有多少市長？」他認為，維護得易服社會勞動者的參選權，是恢復輕罪者的選舉權，天經地義。

全案表決結果，以57票贊成、48票反對，通過藍白共同提出的修正動議，三讀通過條文明定，犯內亂、外患、貪污、國安法、組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、洗錢防制法等罪以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定，且尚未執行、執行未畢，或行刑權因時效消滅者，不得登記為候選人；但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限。

另外，三讀條文也增訂，曾犯《詐欺犯罪危害防制條例》之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。

責任編輯／蔡尚晉

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