「高虹安條款」過了！立法院三讀修正選罷法 藍白共提修正動議表決通過

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

立法院今（12）日召開院會，由民眾黨、國民黨立法院黨團共同提出的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，經表決贊成57票、反對48票，立法院長韓國瑜敲槌宣布三讀通過。依照三讀修正條文，未來觸犯輕罪經判決若宣告緩刑，或得易服社會勞動自由刑者，仍可登記為公職人員候選人。

爭取連任的新竹市長高虹安被控誣告，一審遭判刑10個月，去年改判6個月，可上訴。由於誣告罪最重本刑為7年，不符合得易科罰金條件，但依法可聲請改服「社會勞動」代替入監；值得注意的是，儘管高虹安未三審定讞，但若未來三審維持二審判決，就算聲請易刑處分獲准，也料將難在參選登記前服滿勞役時數，因而致使其不符合現行《公職人員選舉罷免法》條文相關規定。

廣告 廣告

事實上，立法院此次修正《公職人員選舉罷免法》，並不只有民眾黨立法院黨團提案，包括國民黨立委陳玉珍、翁曉玲，民進黨立委林淑芬、林宜瑾均有提案。不過，藍綠立委提案多聚焦未列現行《選罷法》前6款重罪或《詐欺犯罪危害防制條例》等重罪，若「受緩刑宣告者」將不在限制不得登記為公職人員候選人範圍，民眾黨團提案則包含「易刑處分者」，因此被質疑為「高虹安條款」。

挨批「因人修法」 民眾黨反控民進黨為「某綠委解套」

立法院今日召開院會，內政委員會民進黨籍召委李柏毅秀出一段影片，只見民眾黨立委許忠信在內政委員會此次審議《選罷法》期間，曾接到一通來自「市長」電話。他強調，民進黨未必不能支持易刑處分可以參選，但是不能「因人設事」，此次修法應在今年9月4日或明年1月1日，即2026年地方選舉登記截止日結束後再完成三讀，「如果沒有要這樣支持，那就是因人設法、因人修法。」

不過，國民黨立委翁曉玲發言時表示，此次修法邏輯是「寬嚴並進」，一方面要維護政治廉潔，另一方面也要兼顧《憲法》參政權及比例原則，若犯罪情節輕微且有更生可能，不應無限上綱剝奪其參與民主機會。而後，許忠信發言時則拿出手板，質疑民進黨修法讓判2年徒刑而緩刑者參選，卻反對判6個月得易服勞動者參選，「我所講的是一個法理，是一個民主國家應該做的事情。」

許忠信更指控，民進黨提出的修法才是「為人設事」、「為民進黨某個立委解套」，引發林淑芬等民進黨立委高分貝怒斥，「哪一個民進黨的被判刑2年結果緩刑？你講！」然而，最終經過表決，民進黨以48票反對，不敵在野黨陣營的57票贊成，韓國瑜敲槌宣布《選罷法》修正三讀通過。

更多風傳媒報導

