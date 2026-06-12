「高虹安條款」過關林淑芬罵白委臭卒仔 民眾黨反酸「暴力芬」：毫無反省

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院今（12）日三讀修正通過被稱作「高虹安條款」的選罷法第26條，讓「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」能有參選公職的資格，民進黨立委林淑芬在議場狂罵民眾黨立委「臭卒仔」、「毫無擔當」，民眾黨團對此反擊，林淑芬講不過人就開始叫囂威脅，看了很荒謬，出拳打人還不夠，居然連人民的參政權都要搞小動作，真是毫無反省也毫無下限。

（圖／民眾黨團提供）

民眾黨團表示，林淑芬曾在立法院公然毆打民眾黨前立委麥玉珍，今年2月遭檢方依傷害罪起訴後，3月4日林淑芬就提出放寬受緩刑宣告者參選資格的修法。照民進黨的神邏輯，若選罷法26條只處理緩刑，是不是就變成林淑芬因人設事的「暴力芬條款」？

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民眾黨團指出，現行公職人員選罷法第26條第9款，對除了犯內亂、組織犯罪、販毒以外較輕之罪，經判有期徒以上確定尚未執行者，也會被禁止登記為候選人，這等於是在褫奪公權的規定外再加上不合理的限制，明顯違反憲法賦予人民參選舉自由及對法律限制的比例原則，因此民眾黨團今年初提出選罷法第26條修法，將法官認為「可緩刑」（代表初犯或情節較輕者）以及比緩刑更輕可易服社會勞動或罰金的，一併恢復參選資格，此修法方向絕對合情合理、合法合憲。

民眾黨團表示，回顧一下林淑芬等23位民進黨立委提案被判緩刑可不受參選限制時，林曾高喊著「要保障參政權、落實比例原則，不該因為罪責輕重失衡而限制人民參選」，還曾說「判9年的可以選、判8年的可以選，獨獨判緩刑的不能選，會不會很荒謬？」

民眾黨團酸說，「是啊，當我們看到修法時頻頻因人設事的林淑芬，律己寬、責人嚴，想對罪責更輕的罰金刑、易服社會勞動刑限制參選權的林淑芬、還有講不過人就開始叫囂威脅的林淑芬時，我們也覺得很荒謬。」出拳打人還不夠，居然連人民的參政權都要搞小動作，真是毫無反省也毫無下限。



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