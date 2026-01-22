高虹安民調海放全場！他酸爆：潑糞變灌溉

▲新竹市長高虹安在最新民調中，大幅領先民進黨參選人林志潔，雙方差距達17.58個百分點。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 各政黨已全面啟動2026地方選舉布局，新竹市長選情備受外界關注，國民黨日前已表態禮讓現任市長高虹安爭取連任，而最新民調結果顯示，高虹安的支持度大幅領先民進黨參選人林志潔。對此，百萬網紅Cheap分析，高虹安聲勢居高不下，與先前的罷免案密切相關，原以為是在「潑糞」，其實是在「灌溉」。

根據《鉅聞天下》19日公布的新竹市長最新民調顯示，高虹安支持度達41.96%，遙遙領先對手林志潔的24.38%。其餘參選人支持度依序為，高嘉瑜與王婉諭5.74%、何志勇3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；另有10.87%尚未表態，1.86%表示不支持任何人或不會投票。

對於高虹安在民調中拉開差距，Cheap昨（21）日也在臉書發文，形容這是一記「大迴力鏢」，他回顧去年高虹安罷免案，結果指出，不同意罷免票高達12.4萬票，不僅明顯高於同意罷免的8.6萬票，甚至比高虹安2022年當選市長時的9.8萬票，還多出約2.6萬票。

Cheap直言，罷團自掏腰包、賣力宣傳，免費幫高虹安辦了一場規模盛大空前的熱身賽，而且還很成功？不僅完成了「壓力測試」還「收集數據」，別人選舉要花錢買，她免費獲得，罷免變成一次「以為是在潑糞，其實是在灌溉」的公民行動，這是對手始料未及的吧？

