高虹安民調輾壓對手！大罷免變神助攻 Cheap諷青鳥：以為潑糞其實變灌溉

對於2026九合一大選，各政黨目前都在積極布局，其中新竹市長部分，國民黨日前已正式表態，禮讓現任市長高虹安爭取連任。最新民調顯示，高虹安支持率大幅領先民進黨對手林志潔。對此，百萬網紅Cheap分析，高的支持度和先前的罷免案相關，罷免變成「以為是在潑糞，其實是在灌溉」。

新竹市長高虹安。（資料照／中天新聞）

《鉅聞天下新聞網》19日公布新竹市長選戰民調，結果顯示，當被問及「新竹市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」，有41.96%的民眾回答支持高虹安，林志潔24.38%，高嘉瑜與王婉諭都獲得5.74%的支持，何志勇支持度3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；但仍有10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

林志潔。（資料照／中天新聞）

對於這份民調結果，Cheap昨（21）日於臉書發文，形容這是一記「大迴力鏢」。Cheap表示，高虹安本來因為貪污案被解職，後來屋漏偏逢連夜雨，被抓去罷免（全台唯一縣市首長），本來以為涼了。結果不同意票（12.4萬票） 不僅遠高於同意票（8.6萬票），甚至比他2022年當選市長的9.8萬票，還多了2.6萬票。

百萬網紅Cheap。（圖／Cheap臉書）

Cheap直言，罷團自掏腰包、賣力宣傳，免費幫高虹安辦了一場規模盛大空前的熱身賽，而且還很成功？不僅完成了「壓力測試」還「收集數據」，別人選舉要花錢買，她免費獲得，罷免變成一次「以為是在潑糞，其實是在灌溉」的公民行動，這是對手始料未及的吧？

