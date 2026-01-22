高虹安民調領先 Cheap狠酸青鳥：以為潑糞「其實是在灌票」

各黨派正積極布局2026地方大選，其中新竹市長選舉，目前國民黨確定禮讓現任市長高虹安續拚連任，最新民調顯示，高虹安以41.96%的支持度，領先對手、民進黨參選人林志潔的24.38%。對此，百萬網紅Cheap在臉書分析，高虹安的高支持度與先前的罷免案相關，罷免變成「以為是在潑糞，其實是在灌溉」的公民行動，這是對手始料未及的吧。

根據《鉅聞天下》19日公布最新新竹市長民調顯示，有41.96%支持高虹安，其次為林志潔24.38%、高嘉瑜與王婉諭5.74%、何志勇3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

對於高虹安民調遙遙領先對手，Cheap 21日在臉書發文以「大迴力鏢」形容，他說，去年高虹安罷免案投票結果，不同意票12.4萬票不僅遠高於同意票8.6萬票，甚至比高虹安2022年當選市長的9.8萬票，還多了2.6萬票。

Cheap認為，罷免團體自掏腰包、賣力宣傳，免費幫高虹安辦了一場規模盛大空前的熱身賽，而且還很成功？不僅完成了「壓力測試」還「收集數據」。他直言，別人選舉要花錢買，高虹安免費獲得，罷免變成一次「以為是在潑糞，其實是在灌溉」的公民行動，這是對手始料未及的吧？

