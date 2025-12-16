高虹安涉立委助理費案二審逆轉判 民眾黨祕書長這樣說

台灣民眾黨祕書長周榆修（圖中）聆判後受訪表示，高院的判決清楚明白昭告台灣社會高虹安沒有貪汙，民進黨政府把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始，停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式讓國家陷入混亂。（林偉信攝）

遭停職的新竹市長高虹安被控民國109年立委任內，涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審判刑7年4月，二審台灣高等法院依《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金；台灣民眾黨祕書長周榆修聆判後受訪表示，高院的判決清楚明白昭告台灣社會高虹安沒有貪汙，民進黨政府把這個國家搞得四分五裂的同時，應該從這個判決開始，停止撕裂國家，停止用雙標的方式處理自己的政敵，停止用司法追殺的方式讓國家陷入混亂。

本案同案被告，一審將高立委時期4名辦公室主任，「小兔」黃惠玟等3人，依同罪名判刑1至2年，緩刑3到5年不等；陳昱愷無罪。二審高院將王郁文共判處可有期徒刑3月，緩刑2年。黃惠玟判處有期徒刑4月，緩刑2年。陳奐宇判處有期徒刑2月，緩刑2年，有期徒刑都可易科罰金。陳昱愷仍無罪。檢察官得上訴，被告不得上訴

高虹安當年被民眾黨納入不分區立委並順利當選，民國111年選上新竹市長。112年她涉詐領助理費遭起訴，隔年一審判刑7年4個月並宣告褫奪公權4年，內政部依法停職，高虹安在一審判決公布後也退出民眾黨。

依《地方制度法》第78條規定，縣市長涉犯貪汙治罪條例，經第一審判處有期徒刑以上之刑者停職，由副縣市長代理，但假如二審改判無罪，在其任期屆滿前得准其先行復職。

