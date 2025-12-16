高虹安涉詐助理費二審今宣判！吳靜怡曝高院若「這樣判」：政治死刑

即時中心／梁博超報導

遭停職的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。對此，政治評論員吳靜怡直言，這就是11萬貪污與7年的代價，要高虹安別再喊政治迫害，「這是『貪小便宜』的法治課！」她也提到，若二審仍維持貪污認定，「這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的『政治死刑』！」

吳靜怡深夜在臉書撰文指出，今日上午10點高等法院二審將作出宣判，決定高虹安能不能回到新竹市長辦公室；她表示，這起案件的核心就是高虹安在立委任內涉嫌浮報助理酬金與加班費，詐領公款11萬6514元，一審判處7年4月徒刑，褫奪公權4年。一審判決把「助理費」定性為公款、把立委定位為授權公務員之後，整個案子的法律門檻已被拉到非常清楚，就是公款不能混、私用就是紅線，所以關鍵不在「加班」，而在「作假帳」。

為何一審會判到7年4月？吳靜怡強調，關鍵不在「11萬」的數字，而在「犯意」的認定！首先是身分與款項性質，吳靜怡說明，法院一審認定立委屬「授權公務員」，助理費是制度設計下的公費支出，不是立委的私房補貼，更不是想怎麼挪就怎麼挪。

另外，則是低薪高報與差額回流，吳靜怡指出，一審認定以「低薪高報」方式申報，差額再以各種形式回到所謂「公積金」。接著是不法所有意圖的落點，一旦公積金被用到私人開銷，一審就把它視為跨線，而且是「即成犯」邏輯，不是你事後拿別的錢補回去，就能把犯罪抹掉。

快新聞／高虹安涉詐助理費二審今宣判！吳靜怡曝高院若「這樣判」：新竹白營政治死刑

二審宣判後高虹安會不會跌入「政治死刑」？吳靜怡坦言將有兩種可能，「但對高虹安來說，只有一種是活路。」（圖／民視新聞資料照）

至於二審結果為何？高虹安會不會跌入「政治死刑」？吳靜怡坦言將有兩種可能，「但對高虹安來說，只有一種是活路。」第一種結果，便是維持貪污有罪，而這機率最高，不管刑度有沒有減輕，只要還是貪污罪，依《地方制度法》，她就必須繼續停職，這等於宣告她的市長任期實質結束。

第二種結果則是改判「偽造文書」，吳靜怡強調，這便是高虹安的「唯一生機」！然而，除非法官認定那些洗頭費、雙眼皮貼全是「公務使用」，否則要從貪污重罪改判輕罪偽造文書，難度極高。

「如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的『政治死刑』！」吳靜怡再分析，高虹安若無法復職，新竹市將由代理市長執政到任期結束，民眾黨「新竹防線」首先面臨潰堤。她直言，柯文哲已深陷涉嫌貪污圖利、政治獻金案等官司，若再失去新竹這個執政灘頭堡，2026年民眾黨拿什麼跟國民黨談？

反而是藍營磨刀霍霍，吳靜怡表示，由於國民黨在新竹市的基本盤穩固，之所以禮讓是因為高虹安還在位，「一旦確認高虹安回不來，藍軍必將提早佈局，藍白合恐會恢復民調機制、再進行提名」，以避免三審期間，高虹安競選過程突然被判刑，反而造成保送民進黨的風險。而綠營則伺機而動，面對可能分裂且受創的藍白陣營，民進黨在新竹的機會之窗將再次打開。

「政治死刑從來不是法院宣判的，是民眾對誠信的判決」，吳靜怡認為，若把公費當成可以挪來挪去的零錢，「你付出的，有高達7年的代價、整個政治信用的崩塌，還有一場提早開打的新竹藍白權力之戰。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

