高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑

記者李鴻典／台北報導

停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！

高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款。（圖／翻攝自高虹安臉書）

吳靜怡撰文寫下，11萬的貪污與7年的代價，高虹安別再喊政治迫害，這是「貪小便宜」的法治課！

吳靜怡指出，高等法院二審宣判就在早上10點，決定高虹安能不能回到市長辦公室？這起案件的核心，就是高虹安在立委任內涉嫌浮報助理酬金與加班費，詐領公款11萬6514元，一審判處7年4月徒刑，褫奪公權4年，一審判決把「助理費」定性為公款、把立委定位為授權公務員之後，整個案子的法律門檻已經被拉到非常清楚，那就是公款不能混、私用就是紅線，所以關鍵不在「加班」，而在「作假帳」。

一審為什麼會判到7年4月？關鍵不在「11萬」的數字，而在「犯意」的認定！一審對高虹安的致命點，主要不是金額，而是行為模式與主觀意圖的判定：

1. 身分與款項性質：法院認定立委屬「授權公務員」，助理費是制度設計下的公費支出，不是立委的私房補貼，更不是想怎麼挪就怎麼挪。

2. 低薪高報與差額回流：一審認定以「低薪高報」方式申報，差額再以各種形式回到所謂「公積金」。

3. 不法所有意圖的落點：一旦公積金被用到私人開銷，一審就把它視為跨線，而且是「即成犯」邏輯，不是你事後拿別的錢補回去，就能把犯罪抹掉。

高虹安會不會跌入「政治死刑」？吳靜怡分析，二審有兩種可能，但對高虹安來說，只有一種是活路：

可能性一：維持貪污有罪（機率最高）， 不管刑度有沒有減輕，只要還是貪污罪，依《地方制度法》，她就必須繼續停職，這等於宣告她的市長任期實質結束。

可能性二：改判「偽造文書」（唯一生機），除非法官認定那些洗頭費、雙眼皮貼全是「公務使用」，否則要從貪污重罪改判輕罪偽造文書，難度極高。

如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！

吳靜怡提到，高虹安若無法復職，新竹市將由代理市長執政到任期結束，民眾黨「新竹防線」首先面臨潰堤，柯文哲已經深陷涉嫌貪污圖利、政治獻金案等官司，若再失去新竹這個執政灘頭堡，2026年民眾黨拿什麼跟國民黨談？

反而是藍營磨刀霍霍，國民黨在新竹市的基本盤穩固，之所以禮讓是因為高虹安還在位，一旦確認高虹安回不來，藍軍必將提早佈局，藍白合恐會恢復民調機制、再進行提名，為了避免三審期間，高虹安競選過程突然被判刑，反而造成保送民進黨的風險；綠營伺機而動，面對可能分裂且受創的藍白陣營，民進黨在新竹的機會之窗將再次打開。

吳靜怡說，政治死刑從來不是法院宣判的，是民眾對誠信的判決，如果把公費當成可以挪來挪去的零錢，你付出的，有高達7年的代價、整個政治信用的崩塌，還有一場提早開打的新竹藍白權力之戰。

