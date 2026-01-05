高虹安涉詐助理費二審大逆轉 高檢署研議後今提上訴

新竹市長高虹安擔任立委時涉詐領助理費，一審被依貪污罪判刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。高檢署經過研議後，已於今天下午提起上訴。

高虹安被控於民國109年擔任民眾黨不分區立委期間，虛報助理酬金及加班費，涉嫌詐領46萬餘元。檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴高虹安及4名助理。去年7月26日，台北地方法院一審判決高虹安有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，高虹安隨即提起上訴。

一審判決後，高虹安遭停職處分，由副市長邱臣遠代理市長職務。二審經開庭辯論終結後，16日宣判大逆轉，撤銷貪污罪名，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪6個月，得易科罰金且可上訴。判決結果出爐後，高虹安也於日前復職。

高檢署今天提起上訴，並指高虹安確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令。

