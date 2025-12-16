即時中心／綜合報導

遭停職的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪污治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，高院今（16）日上午10點宣判，一審貪污罪撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」，輕判6月徒刑、得易科罰金。可上訴。

新竹市長高虹安被控在擔任立委期間，利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院一審判處7年4月有期徒刑，褫奪公權4年，並沒收11萬；隨後內政部依《地方制度法》將高虹安予以停職。

廣告 廣告

另外，前國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟被判刑2年，緩刑5年，並褫奪公權2年；前主任陳奐宇則被判刑1年，緩刑3年；前法務主任陳昱愷則被判無罪。至於唯一不認罪的前公關主任王郁文（公衛文）則被判刑2年，緩刑5年，並褫奪公權2年。

案件經上訴至高等法院，法官認為《立法院組織法》第32條第1項規定恐有違憲疑慮，聲請釋憲於今年2月遭駁回，於4月正式恢復審理。在9月30日進行最終答辯時，高虹安仍強調，零用金制度非由她獨創，她因公支出的費用遠遠超過一審認定她貪污的金額，絕對沒有中飽私囊，也沒有一分一毫進入她口袋。

不過「小兔」黃惠玟則指出，所有帳目高虹安都會看，哪些人用多少錢，都是一筆一筆記下來；事件發生後她壓力很大，甚至有人威脅她，她很幸運還活著。對於高虹安把責任都推到她和陳奐宇身上非常不解，「欠我們4個一個道歉，為她工作這麼久，把責任推到我和奐宇身上，很不公平！」

今日上午10點高院合議庭宣判，一審貪污罪撤銷，改依「使公務人員登載不實罪」，輕判高虹安6月徒刑、得易科罰金，可上訴。

也因為當時停職的原因是貪污，如今貪污罪被撤銷，代表等判決書收到之後，高虹安就可復職。

原文出處：快新聞／大逆轉！高虹安涉詐助理費二審高院改輕判6月 貪污罪撤銷「可復職」

更多民視新聞報導

協助詐騙？臉書「這機制」遭多國濫用 AI還幫「改善」詐欺廣告內容

反攻藍白惡法！蔡英文悄找大咖「做1事」背後動機曝

又嗆記者！台派金主認了「匯款千萬」 黃國昌囂張喊：沒在怕你們

