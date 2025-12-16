高虹安涉詐助理費案二審大逆轉 民眾黨：盼讓司法回歸公正

針對高院今天（16日）判決高虹安涉詐助理費案貪汙無罪，民眾黨回應，盼讓社會看見司法本該有的公平性。（資料照片／鏡週刊提供）

因涉嫌詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，一審遭判處有期徒刑7年4月，案經上訴，高等法院二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金，案情大逆轉。對此，民眾黨今天（16日）回應，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

停職中的新竹市長高虹安於2022年獲民眾黨提名參選新竹市長，最終高票數順利當選。不過，高虹安上任不久後，就因在立委任內涉詐領助理費案遭檢調單位偵辦。高虹安一審遭判7年4月，她不服上訴，台灣高等法院二審今宣判，高虹安貪污罪無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑，得易科罰金。

廣告 廣告

對此，民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安市長未涉及貪污、還予高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨說，本案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出亦多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準，民眾黨期盼此判決，能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。



回到原文

更多鏡報報導

涉詐助理費大逆轉！二審改依登載不實罪判6月 高虹安：將盡速復職

高虹安貪污逆轉判無罪 民眾黨嗆聲綠營：停止司法追殺

高虹安涉詐助理費11萬一審判7年4月 高院幫她釋憲失敗後今逆轉判無罪