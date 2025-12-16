高虹安涉詐助理費案二審逆轉 改依偽造文書罪判刑6個月

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，一審遭依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月、褫奪公權4年。高院今16日上午二審宣判裁定，撤銷一審貪污罪判決，改依使公務人員登載不實偽造文書罪判處6個月有期徒刑，可易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

高虹安在判決出爐後發表聲明，除尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷外，也將依法儘速完成復職程序，回到市長崗位；至於判決中涉及的其他法律認定，則待收受判決書後再回應。

根據北檢先前起訴內容，高虹安任職立委期間涉以虛報、浮報名下助理薪水與加班費至預算上限金額方式，合計詐領46萬餘元，並要求助理繳回浮報差額，由她自行決定用途及運用。