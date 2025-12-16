即時中心／林韋慈報導

今（16）日，新竹市長高虹安二審判決出爐，法院認定其貪污部分無罪，另就偽造文書部分判處6個月有期徒刑，得易科罰金。逆轉一審判決引發外界熱議，也讓過去因助理費案遭判刑的政治人物再度被拿出比較討論，前台北市議員童仲彥也在今日發聲。







高虹安因涉嫌詐領助理費，一審遭判處7年4個月有期徒刑，並褫奪公權4年，新竹市長職務因此遭停職。案件上訴二審後出現重大逆轉，高等法院今日改依《使公務員登載不實罪》，判處6個月有期徒刑，可易科罰金。新竹市政府也已於今日提出復職申請。

前台北市議員童仲彥過去因貪汙入獄服刑，也遭眾人點名，其任職市議員期間，遭控以人頭方式申報助理費，詐領金額逾5萬元，最終被法院依貪污治罪條例判處3年10個月有期徒刑，並褫奪公權2年，於2022年3月入獄服刑，並於2023年10月獲准假釋，假釋期將於2025年屆滿。

童仲彥今日也透過社群平台發文表示，「好友們不要再LINE我，恭喜好市長高虹安」，並自嘲表示「阿童關就關了，沒事！」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安涉詐助理費逆轉無罪 童仲彥自嘲「關就關了，沒事」

