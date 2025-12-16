高虹安涉詐助理費11萬一審判7年4月 高院幫她釋憲失敗後今逆轉判無罪

停職中的新竹市長高虹安二審宣判。鏡週刊

停職中的新竹市長高虹安於2022年獲民眾黨提名參選新竹市長，最終以98,121票、最高票數順利當選。不過，高虹安上任市長不久，就因立委任內涉詐領助理費案遭檢調單位偵辦，案件進入審理階段，高虹安一審遭判7年4月，她不服上訴，台灣高等法院二審今宣判，高虹安貪污罪無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑，得易科罰金。檢察官得上訴，被告不得上訴。

其餘共犯判刑如下：王郁文共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日，緩刑2年。

黃惠玟共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日，緩刑2年。

陳奐宇共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑2月，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算壹日，緩刑2年。

陳昱愷(無罪)上訴駁回。

檢方查出，高虹安於2020年2月27日至同年12月31日期間，涉嫌以浮報助理公費補助酬金及加班費方式，不法詐領約46萬餘元，依《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安及其辦公室4名助理共5人提起公訴。

一審法院審理後，認定高虹安確有犯罪事實，實際詐得金額為11萬餘元，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。其餘涉案助理部分，陳奐宇遭判1年徒刑、緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟、王郁文各判2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷則獲判無罪。

全案提起上訴，二審審理階段，高院合議庭認定，本案關鍵條文《立法院組織法》第32條，針對立委聘用公費助理及相關編列費用規定，違反法規範的明確性原則，牴觸《憲法》第18條規定。

高院指出，多年來地方民意代表因公費助理經費、加班費問題而涉訟者，各級法院做出的判決共有200餘筆，但以立委身分涉及此問題而被判有罪者，高虹安案是首件，因此相關法律規範意旨的明確性影響深遠。

為此高院裁定停止審理，並且向司法院憲法法庭聲請釋憲，但憲法法庭最終決定不受理此案，發回高院繼續審理。儘管如此，承審法官郭豫珍盼速戰速決，全案於9月30日進行審判程序，僅再傳喚一名證人後就終結辯論，而後進入審理程序。

而高虹安本人聲稱，自己身為一個新科立委，不清楚公費使用規範，事後才知道辦公室的零用金制度，此制度為立委與助理捐一部份薪水當作零用金，而助理們有時會用這筆錢幫來客買咖啡，可見零用金並非完全以委員需要為主。

此外，高虹安還表示，本案中最難過的應該是自己的父母，從小栽培她到國外念書，畢業後到大公司上班，還當上立委、市長，如今女兒卻被認為是貪汙犯，請求法官還她清白。



