高虹安涉詐助理費46萬判7年4月 二審今10時宣判

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

新竹市長高虹安被控在立法委員任內涉詐領助理費46萬元，北檢在2023年8月14日依貪污等罪將其起訴，並在1審依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判她7年4個月、褫奪公權4年，犯罪所得11萬6,514元沒收，停職期間職務由副市長邱臣遠代理；在判決後，高虹安除了否認犯行，在當日宣布退出民眾黨。案經上訴，台灣高等法院將在今（16）日上午10時宣判二審結果。

高虹安涉詐案經上訴二審，將由台灣高等法院上午10時宣判二審結果。（圖／翻攝自高虹安臉書）

回顧此案，全案在2023年8月14日起訴，認定高虹安在擔任民眾黨立委期間，自2020年2月起至2020年11月時，要求公費助理黃惠玟等人以虛報不實助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並要求將此些費用的差額繳回給高虹安，供高虹安運用。台北地檢署在同年9月1日偵結此案，認定高虹安詐領46萬多元，依違反《貪汙治罪條例》起訴她及助理共5人，當時擔任助理的高虹安男友李忠庭因罪嫌不足，獲不起訴處分。

北院於去年7月26日做出一審判決，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪判她7年4個月、褫奪公權4年，犯罪所得11萬6,514元沒收，停職期間依法由副市長邱臣遠代理其職務，高虹安當時強調，「助理費零用金不是我的小金庫」捍衛自身清白。

至於同案另外4名共犯，陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；已認罪的高辦前行政主任、綽號「小兔」的黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；不認罪的前公關主任「水母」王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；前法務主任陳昱愷無罪。案件上訴至二審。

檢方認為高虹安毫無悔意，建請高院從重量刑；二審則由高院受命法官郭豫珍審理，將在今日10時作出判決。

