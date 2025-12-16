高虹安涉詐領助理費二審改依偽文判刑6月 黃國昌：遲來的正義
停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今天改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元。黃國昌受訪時表示，高虹安貪污部分宣告無罪，終於還她清白，這是遲來的正義。
高虹安被控立委任內詐領助理費案，台北地方法院依貪污罪判刑7年4月，台灣高等法院今天改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。台灣高檢署表示，研議提起上訴。
黃國昌上午到北院旁聽京華城案，他受訪時表示，因為這個莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長被停職，民進黨、綠色媒體及側翼，整整羞辱了高虹安多久，甚至在今年不惜發動大惡罷，用莫須有的罪名套在高虹安身上。
黃國昌表示，講個最簡單的道理。高虹安當初的辦公室主任，就是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，高虹安用同一套管帳的方式，從李俊俋辦公室搬過來，李俊俋沒有事，高虹安反而有事，天底下哪有這種事情，這是什麼道理。
黃國昌說，法院今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，這是為什麼貪污可以獲判無罪最主要的理由。
黃國昌表示，民進黨、綠色媒體、名嘴跟側翼今天要不要站出來，給高虹安一個最起碼的道歉，還給高虹安一個最基本的公道，還是要打算繼續追殺？檢察官會不會繼續上訴，繼續追殺高虹安？他希望這件事情不要發生，但是以民進黨如此的程度，他實在很擔心。
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 51 分鐘前 ・ 27
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 27
10月大女嬰死後血髮驗出多種毒品 因長期陪母酒店上班吸毒煙
台南1名陳姓酒店女公關於2024年5月生下女嬰後，到今年3月女嬰死亡，她常帶女兒到酒店一起上班，陳女在包廂陪酒、酒客吸毒時，女嬰也聞二手毒煙，直到女嬰嗆奶、吸入性肺炎死亡。檢方解剖女嬰血液、毛髮驗出多種毒品成分，陳女坦承犯行，台南地檢署依刑法妨害幼童發育罪嫌起訴陳女。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 10
影/見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」
新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇，據了解她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命
心房和心室是心臟的主要結構，其中心室若顫動會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳超過150次而就醫，男子平常沒有不適感，但在醫師看診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
54歲護理師趕上班出車禍 意外魂斷淡金公路｜#鏡新聞
新北市淡水今天(12/15)上午發生一起死亡車禍。一名機車騎士在淡金路外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。導致女騎士遭到撞飛，頭部嚴重受創，送醫後仍宣告不治，事後警方發現，死者的身分是新光醫院的護理師，可能是要去上班時，發生不幸意外。鏡新聞 ・ 16 小時前 ・ 5
溪埔寮北極殿辦平安宴遇"廟會蟑螂" 狂打包遭包圍驅趕
南部中心／綜合報導又出現廟會蟑螂！台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料，廟方前來驅趕，差點引發衝突，最後是讓他們吃平安宴，但是飲料不能打包。台南市西港區溪埔寮北極殿14日舉辦平安宴，卻被民眾發現，有一桌被廟會蟑螂佔據，不但沒付錢就來吃，還狂打包飲料。（圖／民視新聞）民眾拍下，穿著黑色背心的廟方人員包圍著其中一桌的民眾，因為他們不請自來，廟方年輕男子情緒激動，被女工作人員攔下，才沒爆發衝突。地點就在台南西港區溪埔寮北極殿，13日晚間舉辦平安宴，每一桌都是信徒付的錢，卻有廟會蟑螂喇喇的一屁股坐下，不但白吃白喝，還拿出袋子狂打包飲料，信徒覺得太誇張，趕緊通知廟方人員。最後廟方開一桌讓他們吃，但飲料不准拿。目擊民眾表示，「他是還帶袋子，帶袋子打包帶回去，所以後來才制止他說這樣不行，因為我們已經讓你吃了，不能再帶飲料回去。」台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上。（圖／民視資料）台南是眾神之都，幾乎每天都有廟會活動，這些廟會蟑螂多半都是遊民，穿梭在每場平安宴上，廟方以和為貴，神明慈悲為懷，多半都會讓他們吃。廟方人員無奈的說，「我們也不認識，10個幾個 ，坐得圓圓圓，讓你吃沒關係，但飲料都是信徒每個人都有出錢，我們就不能這樣，又吃又拿就比較沒意思了，這個壞習慣不能養成。」其他廟宇人員：「我們會找位讓他們吃，我們不會說有繳錢沒得吃這樣，他們沒在繳啦，他們已經十幾年都沒在繳錢，所以我們每一年都會，用20、30桌在旁邊應付他們。」每年不斷上演的場景，廟方無奈，也只能請這些街友手下留情，吃飯就好，別再把飲料打包。原文出處：「廟會蟑螂」混入平安宴 狂打包飲料 遭廟方圍桌驅趕險爆衝突 更多民視新聞報導嘉義宮廟放煙火 火花引燃牌樓幸即時撲滅台南人行道綠化帶驚見"開心農場" 民眾笑翻曾文水庫馬拉松起跑 黃偉哲鳴笛力挺3,650名跑者民視影音 ・ 1 天前 ・ 5
退休要往後延了！2026年老年年金給付請領年齡提高1歲 65歲才能領
隨著高齡化社會來臨，何時退休、退休金怎麼領，成為每位勞工最關心的話題。其中，相當重要的勞保老年年金，預計從2026年開始將延後至65歲才能請領，提醒民眾應謹慎規劃未來財務狀況。 2026年勞保老健康2.0 ・ 1 天前 ・ 5
很怕得流感？診所護理師保管公費流感疫苗 竟偷偷放口袋「幹走」
新北市1名在耳鼻喉科診所任職的廖姓護理師，涉嫌於今年1月利用管理診所內公費流感疫苗的機會，偷偷將1劑疫苗帶回家，診所發現後通報新北衛生局並向警方報案，案經新北地檢署依業務侵占罪嫌起訴，新北地院以簡易判決處刑，判處廖女有期徒刑6月，得易科罰金、緩刑2年，須向公庫支付3萬元。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 30
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人
社會中心／綜合報導新北市八里區，出現一名男子邊開車，邊拿出水彈槍，沿街開窗朝路人射擊，一旁副駕駛座的女子，非但沒有阻止，甚至不停起鬨，還把惡搞影片紀錄po網，挨酸犯罪還留證據，網友同時呼籲警方抓人，短短一天警方火速逮人，以公共危險罪依法送辦。水彈槍連發，直接朝窗外馬路射擊，駕駛一手開車一手拿水槍，沿街朝路人發射水彈。發現路人在看，一度還愣了一下，一旁副駕駛座的女子，透過手機紀錄惡搞瞬間，更不忘提醒駕駛，要記得填充水彈。網友對於兩人把影片po網的行為，大酸犯罪了還幫自己保留證據，質疑駕駛是不是沒繫安全帶，擔心萬一亂射，射到眼睛怎麼辦，詢問警察可以請他們到案說明嗎。非本案律師李育昇表示「開車時對外噴射水槍，極容易影響到附近的騎士或行人，導致民眾受到驚嚇，甚至發生交通危險，如果情節嚴重，還會涉犯刑法的，妨害公眾交通往來安全罪，以及恐嚇危害安全罪，合併要處五年以下的有期徒刑，拘役或一萬五千元以下罰金。」影片中男子和女性友人嬉鬧 網友喊話警察叔叔應將駕駛傳喚到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）根據了解，一般而言，水彈槍的水彈，成份為吸水樹脂，泡水膨脹成凝膠球，撞擊破碎後會成細小碎末，有效射程約25公尺，看似不具殺傷力，但男子涉嫌沿著新北市八里區街道掃射，恐怕觸犯公共危險、以及恐嚇危害安全，外加違反社維法，甚至危險駕駛。八里所副所長吳慶昌表示「本案疑似涉嫌公共危險罪，違反社會秩序維護法第65條第3款，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者。」影片上傳短短一天 警方火速逮捕２４歲蔡姓男子到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）網友呼籲警察抓人的聲音，警方也聽到了，不到一天，火速逮捕24歲的蔡姓男子到案，同時查扣水彈槍一把，同行女性友人，把嬉鬧影片高調PO網，果然成了犯案鐵證，駕駛這下進了警局，恐怕笑不出來。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人 更多民視新聞報導招生系統有漏洞? 準台大生"放棄錄取"竟是被同學惡搞3少年玩「踢門挑戰」 屋主「持槍防衛」結局曝光惡搞! 火鍋店鍋子遭燒乾"焦黑全毀" 4高中生闖禍落跑民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！
地方中心／陳崇翰、馬聖傑、黃柏榕 基隆報導基隆安樂區，今天發生一起槍擊命案！死者家屬前往警局報案，表示死者失蹤多日。警方循線在兇嫌車輛旁埋伏逮到人。凶嫌和死者都是天道盟同心會成員，疑似發生嫌隙，兇嫌槍殺了對方。警方凌晨在兇嫌轎車內，發現一具男性遺體！詳細的兇殺原因警方還要調查！鑑識人員，針對眼前這輛白色保時捷轎車，仔細採證，不放過任何一個蛛絲馬跡，因為稍早在車內發現一具男性遺體，身上有槍傷！嫌犯自行前往警局報案，整起事件才曝光！目擊民眾：「警察一大堆啊，有一台警察的車一台保時捷，都是用那個警戒線圍起來。」基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）事發就在基隆安樂區週一早上，警方不敢大意，立刻前往現場勘查，果然在一輛白色保時捷轎車內，發現一名男子，破窗後，男子已經沒了生命跡象送醫不治，而這輛轎車，事後也被拖吊到基隆拖吊場，要讓警方好好釐清事發經過。目擊民眾：「我們來看到警察就是已經圍起來了啊，那時候警察都蠻多，他們線都拉起來了。」基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）事實上，死者家屬曾經報案失蹤，沒想到再次接到消息，卻是已經遭槍殺身亡！整起案件有沒有幕後指使者？槍枝打哪來？警方繼續抽絲剝繭。原文出處：基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 更多民視新聞報導新北色老頭栽了！超商女店員同意抱抱卻「慘遭揉胸」 法院判決曝想拚無罪？京華城案8天言詞辯論今起登場 律師分析柯文哲攻防盤算台中街頭突掉落「紅色斷掌」！員警急下車「結局超反轉」他慘了民視影音 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
偵查佐家庭聚餐與店員口角遭圍毆 餐廳業者急喊冤
南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導高雄市少年隊一名吳姓偵查佐，日前帶著太太和小孩，到鳳山區的海鮮餐廳用餐，一開始傳出，偵查佐和四名餐廳店員發生口角，遭到圍毆，沒想到案情大逆轉，海鮮餐廳業者出面喊冤，說偵查佐當天是遭到二樓桌遊店的店員圍毆，根本與餐廳無關。海鮮餐廳二樓，是另一名老闆開設的桌遊場地，海鮮餐廳業者出面喊冤，說吳姓偵查佐，是被二樓桌遊場的員工毆打，和餐廳無關。（圖／民視新聞）海鮮餐廳，主打新鮮活體魚料理，但卻有民眾帶著家人到這吃晚餐，和店員發生爭執。目擊民眾表示，他很晚的時候在這邊打架啊，就在這個路口打，有流血啊，大聲小聲的我們就沒出去了、應該是吵架，就聽到有警車，就三台警車跟一台救護車。警方將動手的四名嫌犯移送法辦，同時也要釐清員警是否涉及不法。（圖／民視新聞）糾紛發生在高雄鳳山區，當時年約40歲的吳姓偵查佐，帶著太太和小孩，到海鮮餐廳用餐，席間講話比較大聲，被店員看了一眼，偵查佐回看了一眼，店員認為疑似被說服務態度不好，等到偵查佐用餐完準備離開，被叫到店門口協調，但雙方一言不合，四名店員對著偵查佐圍毆。海鮮餐廳業者表示，因為他是樓上的，跟我們樓下沒有關係，所以是警察去桌遊店被打，可是他為什麼會被桌遊店的員工打，我真的不知道。餐廳二樓，是另一名老闆開設的桌遊場地，海鮮餐廳業者出面喊冤，說吳姓偵查佐，是被二樓桌遊場的員工毆打，根本和餐廳無關，而遭圍毆的吳姓偵查佐，頭部、臉部都有擦挫傷，據了解，吳姓偵查佐是高雄市少年隊的員警，到職大約四年，事發後，警方也到餐廳調閱監視器，要釐清案情。高雄市少年警察隊隊長陳仁正表示，經了解，動手毆打的4個人，目前由警方逮捕後，全案依妨害秩序來移送高雄地檢署偵辦。到底是不是和桌遊場地的員工起口角糾紛，警方除了要將動手的四名嫌犯移送法辦外，也要釐清員警是否涉及不法，如果有將會嚴懲，絕不寬貸。原文出處：案情大逆轉！偵查佐餐廳用餐遭４店員圍毆 業者喊冤：是二樓桌遊店員 更多民視新聞報導疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬踢門叫醒主人救命汽車美容廠7打3！債主登門討債46萬反遭棍棒痛毆財經網紅遭綁「戶頭532萬被搶光」！警逮2嫌1人仍在逃民視影音 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
嘉義宮廟"三太子元帥神尊"被偷 警2小時抓到竊賊
南部中心／鄭榮文、莊舒婷 嘉義報導嘉義縣有一間宮廟，日前發現廟裡其中一座三太子元帥神尊，竟然不見了，調閱監視器發現，是一名男子，用外套將神像包裹起來後直接偷走，趕緊向警方報案，警方展開調查，順利在報案後的兩個小時就幫廟方找回神像，讓這座三太子元帥神尊順利回到廟裡。位在中間的三太子元帥神尊，日前遭一名男子偷走。（圖／民視新聞）監視器拍下，一名男子走進廟裡，沒多久就蹲下拿起一座神尊，一度想直接藏進外套中，後來乾脆把外套脫下，用來包裹神尊，接著快步離開現場，整個過程全被監視器拍下。嘉縣警中埔分局番路分駐所所長莊政峯：「警方立即成立專案小組全力追緝後，循線鎖定一名男子涉嫌重大，經通知到案說明後，順利起獲遭竊取之三太子神尊。」廟方李姓宮主：「他在這請祂請來先放在這，先放在這再燒香拜拜再從這拿走。」一名男子偷走神尊，疑似想裝飾用。（圖／翻攝畫面）神尊消失讓廟方人員一度很緊張，所幸已經順利找回來了，事發地點在嘉義縣的這一間宮廟，當時被偷走的，就是這一座，擺在最前面、中間的三太子元帥神尊，已經供奉超過十年，但因為體積比較小，因此廟方第一時間還沒發現神像遭竊。廟方李姓宮主：「差不多三天啦三天才發現，原本淨爐都在旁邊，就是要移到中間要點才發現不見，看小小尊的可愛可愛。」根據警方表示，這名男子沒有竊盜前科，疑似是想將神像請回家裝飾，才會直接偷走，只是再怎麼喜歡，偷竊就是不對，全案於訊後依竊盜罪嫌，函送嘉義地檢署偵辦。原文出處：嘉義宮廟"三太子元帥神尊"被偷 警2小時抓到竊賊 更多民視新聞報導涉光電土地回填廢棄物遭起訴 郭信良發聲「坦蕩蕩」麻豆分局尋回失竊卯兔星君 南市府副秘書長贈畫致謝金虎爺「被抱走」！旗山廟宇神像遭竊 警方1小時神速找回民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
香港民主已死！ 黎智英遭判違反國安法三罪全成立｜#鏡新聞
今天(12/15)可以說是香港民主正式畫下句點的日子，因為壹傳媒創辦人黎智英，被指控違反國安法、涉及勾結境外勢力、遊說多國議會制裁中國和香港政府官員，並利用旗下蘋果日報煽動市民上街抗爭。全案經過150多天的審理：今天(12/15)早上做出裁決，三項罪名全部成立，最高可能面臨終身監禁。鏡新聞 ・ 22 小時前 ・ 6
澳洲海灘爆槍擊12死！2槍手掃射、群眾奔逃
[NOWnews今日新聞]澳洲雪梨邦迪海灘（BondiBeach）14日發生槍擊事件！兩名槍手下車後在海灘附近開槍，現場爆出數十聲槍響，上百人急忙逃離，造成12人死亡、至少29人受傷，2名槍手其中1名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5