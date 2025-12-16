高虹安涉詐領助理費二審改依偽造文書罪判刑6月 黃國昌：遲來的正義

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今天改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元。黃國昌受訪時表示，高虹安貪污部分宣告無罪，終於還她清白，這是遲來的正義。

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，二審16日改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月。民眾黨主席黃國昌（中）受訪表示，高虹安貪污部分宣告無罪，終於還她清白，這是遲來的正義。（中央社）

高虹安被控立委任內詐領助理費案，台北地方法院依貪污罪判刑7年4月，台灣高等法院今天改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。台灣高檢署表示，研議提起上訴。

黃國昌上午到北院旁聽京華城案，他受訪時表示，因為這個莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長被停職，民進黨、綠色媒體及側翼，整整羞辱了高虹安多久？甚至在今年不惜發動大惡罷，用莫須有的罪名套在高虹安身上。

黃國昌表示，講個最簡單的道理。高虹安當初的辦公室主任，就是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，高虹安用同一套管帳的方式，從李俊俋辦公室搬過來，李俊俋沒有事，高虹安反而有事？天底下哪有這種事情，這是什麼道理？

黃國昌說，法院今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，這是為什麼貪污可以獲判無罪最主要的理由。

黃國昌表示，民進黨、綠色媒體、名嘴跟側翼，今天要不要站出來？給高虹安一個最起碼的道歉？還給高虹安一個最基本的公道？還是要打算繼續追殺？檢察官會不會繼續上訴，繼續追殺高虹安？他希望這件事情不要發生，但是以民進黨如此的程度，他實在很擔心。

（責任主編：莊儱宇）