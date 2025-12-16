高虹安涉詐領助理費二審改依偽造文書罪判刑6月 黃國昌：遲來的正義
停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今天改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元。黃國昌受訪時表示，高虹安貪污部分宣告無罪，終於還她清白，這是遲來的正義。
高虹安被控立委任內詐領助理費案，台北地方法院依貪污罪判刑7年4月，台灣高等法院今天改依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。台灣高檢署表示，研議提起上訴。
黃國昌上午到北院旁聽京華城案，他受訪時表示，因為這個莫名其妙的案子，高虹安的新竹市市長被停職，民進黨、綠色媒體及側翼，整整羞辱了高虹安多久？甚至在今年不惜發動大惡罷，用莫須有的罪名套在高虹安身上。
黃國昌表示，講個最簡單的道理。高虹安當初的辦公室主任，就是民進黨前立委李俊俋的辦公室主任，高虹安用同一套管帳的方式，從李俊俋辦公室搬過來，李俊俋沒有事，高虹安反而有事？天底下哪有這種事情，這是什麼道理？
黃國昌說，法院今天終於還高虹安公道了，證明所有的公款都用在公務上，沒有錢進入高虹安個人口袋當中，這是為什麼貪污可以獲判無罪最主要的理由。
黃國昌表示，民進黨、綠色媒體、名嘴跟側翼，今天要不要站出來？給高虹安一個最起碼的道歉？還給高虹安一個最基本的公道？還是要打算繼續追殺？檢察官會不會繼續上訴，繼續追殺高虹安？他希望這件事情不要發生，但是以民進黨如此的程度，他實在很擔心。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
大咖製作人逆風挺非法爭議藝人！轟社會輿論「太過份」 自揭慘痛經歷
韓國嘻哈歌手兼製作人MC夢（本名申東泫）以音樂才華著稱，但過去事業並非一路順遂，曾因逃兵役爭議、捲入性交易傳聞，以及攜帶巨額現金出境等法律糾紛，多次成為社會關注焦點。儘管如此，他近日仍挺身而出，公開逆風聲援接連捲入「職場霸凌」、「非法醫療注射」等爭議而全面暫停活動的諧星朴娜勑，以及因「黑道交際疑雲」中斷節目的曹世鎬，再度引發熱議。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 1
高虹安涉貪大逆轉！二審貪污罪撤銷 律師怒了：法官對她多所迴護
即時中心／黃于庭報導新竹市長高虹安遭控擔任立委期間，虛報助理酬金、加班費，北院認其涉貪11餘萬元，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、使公務員登戴不實等罪，判處7年4個月、褫奪公權4年。全案上訴二審，高院稍早判決大逆轉，貪污部分無罪，意即高可回到市長職位，僅依使公務人員登載不實罪，改輕判6個月徒刑，得易科罰金。對此，律師黃帝穎表示，支持檢察官上訴。民視 ・ 47 分鐘前 ・ 10
新北插角里長劉添財收押遭停職 檢警續追幕後同夥
本報獨家披露新北市三峽里遭不肖廠商傾倒大量廢瀝青汙染兩千坪農地，新北市農業局、環保局獲報，上山會勘重罰，檢警蒐證認為罪行重大，認定劉添財為環保蟑螂，依廢清法將劉添財與兩名業者共三人收押，新北市政府民政局、三峽區公所收到新北地院羈押公文經確認，依地方制度法，鐵腕對劉添財做出停職處分，並由里幹事派代，確自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
高虹安貪污重罪遭銷！時力力挺恢復市長職務
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前 ・ 1
黑幫好友反目 嗆聲開槍反在名車內被槍殺法院裁定收押禁見
基隆一名具天道盟同心會背景的男子盧奕烜與鄭姓友人發生糾紛，積怨已久，前日中午帶著林姓友人前往談判，過程中，卻連開2槍殺了鄭姓男子。警方循線找到鄭男時已氣絕身亡，隨即佈線追捕盧男，並依殺人罪將他與林男移送法辦。基隆地檢署偵訊後，向法院聲請羈押盧男，林男則諭令6萬元交保。基隆地院召開羈押庭，裁定開槍殺友自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3
「基隆不能再等」童子瑋評謝國樑三好三壞：對10萬通勤族關注不夠、滿意度倒數第二、若徵召將全力以赴
基隆市議長童子瑋接受黃暐瀚專訪，鬆口做好參選2026市長準備。引述經濟日報調查，基隆滿意度34.21分倒數第二，批謝國樑民生關注不足、缺乏願景、預算失當。肯定騎樓整平、親子館政策，但指通勤族10萬人問題未解。地方力挺，強調若有機會將義無反顧。風向台灣 ・ 1 小時前 ・ 1
京華城案言詞辯論 柯文哲預計下午答辯無罪
台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，今天（16日）繼續言詞辯論程序，檢察官上午續行論告昨天未完成部分，預計下午由前台北市長柯文哲及辯護人答辯。中天新聞網 ・ 38 分鐘前 ・ 2
只熱飯菜而已？ 小型爐具、瓦斯桶氣爆 波及3車10民宅
台南市新營區文化街15號發生嚴重氣爆事故，42歲陳姓男子身體49%面積二度燙傷，包括臉部、前胸及四肢皆受波及，目前在醫院治療中。意外波及附近約10戶民宅及3輛車輛，損失慘重！初步研判可能與小型瓦斯爐具及桶裝瓦斯有關，警消持續調查中。TVBS新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
政院拍板不副署財劃法 陳其邁喊話在野：儘速讓憲法法庭運作
即時中心／潘柏廷報導藍白立委今年11月，挾人數優勢三讀通過再修版《財劃法》，並否決政院提出的覆議案，而行政院長卓榮泰昨（15）日下午則宣布不予副署，引起外界高度關注。對此，高雄市長陳其邁今（16）日受訪指出，現在最大的問題是憲法法庭被實質凍結，並希望在野黨或立法院儘速讓憲法法庭能夠順利運作，進一步化解朝野爭議。民視 ・ 42 分鐘前 ・ 2
逆轉！高虹安涉詐領助理費 二審改依偽造文書判刑6月！貪污罪撤銷
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，依「利用職務機會詐取財物罪」判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年，目前停職中。案經上訴，台灣高等法院今(16)日宣判，改...華視 ・ 2 小時前 ・ 1
賓士駕駛酒駕追撞垃圾車 女清潔員當場殞命
記者王勗／台南報導 十六日上午八時許安平驚傳死亡車禍，鄭姓男子駕駛賓士沿慶平路東往西…中華日報 ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話
賴清德算獨裁嗎，藍白有膽倒閣？游盈隆列3大誘因：憲政亂象下豪賭是選項
立法院會三讀通過停砍公教年金案後，朝野衝突擴大成憲政大戰！立法院日前三讀通過修正財政收支劃分法（財劃法）最晚應於15日公布，但總統賴清德令案中批示「破壞財政永續」，行政院長卓榮泰加註不予副署意見，總統並箋函五院院長，創下憲政首例。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（16）日一早在臉書以「關於當前台灣憲政亂象的幾個觀察」為題指出，近日台灣憲政生命就像掛在一條線......風傳媒 ・ 29 分鐘前 ・ 發起對話
NBA／美媒公布老鷹非賣品 不是「哨主」楊恩而是23歲小將
在主控「哨主」楊恩（Trae Young）因傷持續缺陣期間，老鷹卻能維持5成以上的勝率，陣中23歲小將強森（Jalen Johnson）自然功不可沒，他以場均23.2分扛起球隊進攻重任。美媒還於...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前 ・ 發起對話
政院不副署財劃法 蕭美琴發文力挺籲國人：一同堅守憲政秩序
賴清德總統昨天邀請行政院及考試院長茶敘，做出支持行政院不副署財劃法決定。副總統蕭美琴今天表達力挺態度，並呼籲國人一同堅守憲政秩序與財政紀律的防線，捍衛民主台灣、守住國家命脈。中時新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 1
日本22歲「美女棋士」 對弈側臉曝光…網暈爛！
娛樂中心／李筱舲報導日本職業圍棋棋士三島響（Mishima Hibiki），近年持續活躍於各大賽事，她也透過社群平台與推廣活動拉近圍棋與大眾的距離。近日，她在社群分享關西公開賽的側拍照，不僅引發網友熱議，更吸引媒體報導，還意外收穫了許多台灣粉絲。民視 ・ 46 分鐘前 ・ 1
確定不副署財劃法！談韓國瑜不克出席國政茶敘 卓榮泰批：無視憲法
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導行政院長卓榮泰等人今（15）日下午3時30分召開記者會，就藍白再修版《財劃法》一事宣布不予副署；其中，總統賴清德原先邀請立法院長韓國瑜等人參加今日上午的國政茶敘，為了就是解決朝野僵局，但韓國瑜卻喊不克出席，使得卓榮泰也直批，「韓國瑜無視憲法，今天公然拒絕賴清德的邀請，再次關閉討論的大門、關閉協商合作往前走的這一條道路」。民視 ・ 19 小時前 ・ 624
高虹安涉詐領助理費案 二審改依偽造文書罪判6月
停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費案，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今天宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 5
恐怖魔王！阿嬤照顧孫流感「自己高燒竟不知」全家5口僅1人倖免
近日氣溫下降，流感正值高峰季，台中一名67歲張姓阿嬤日前回診領取糖尿病藥物，醫師發現她有咳嗽、喉嚨痛症狀、還沒有打流感疫苗，量體溫後發現阿嬤竟然已發高燒38.9度，快篩後確認是流感惹禍，細問才知，孫子前幾天剛在幼兒園感染流感，現在一家五口，除了阿公之外都有類似症狀，才警覺「代誌大條了」！三立新聞網 setn.com ・ 48 分鐘前 ・ 發起對話
先知？他翻出李登輝昔談「增軍費」反問1句話 24年後竟無違和
「是否增加軍事預算」一直以來是朝野攻防焦點。資深媒體人黃暐瀚針對軍事預算議題，在社群回顧前總統李登輝24年前的談話，直呼「竟然一點違和感都沒有，讓人既驚訝又唏噓。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
高虹安助理費案二審撤銷貪污罪 民進黨市黨部：尊重司法
民進黨新竹市黨部表示，無論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞結果為何，民進黨「尊重司法」的立場不會改變。至於2026新竹市長選舉，民進黨新竹市黨部回應，相信地方與中央會推出最合適的人選，「新竹...CTWANT ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話