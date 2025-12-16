高虹安涉詐領助理費二審貪污無罪！ 高檢署不忍了：研議上訴

高虹安出庭畫面。資料照片

停職中的新竹市長高虹安涉貪案二審迎來大逆轉，高院宣布，高虹安貪污罪部分撤銷，改以偽造文書罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，消息一出引發譁然，高檢署今日表示將研議提起上訴。

檢方查出，高虹安於2020年2月27日至同年12月31日期間，涉嫌以浮報助理公費補助酬金及加班費方式，不法詐領約46萬餘元，依《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安及其辦公室4名助理共5人提起公訴。

一審法院審理後，認定高虹安確有犯罪事實，實際詐得金額為11萬餘元，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。其餘涉案助理部分，陳奐宇遭判1年徒刑、緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟、王郁文各判2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷則獲判無罪。

全案提起上訴，二審審理階段，高院合議庭認定，本案關鍵條文《立法院組織法》第32條，針對立委聘用公費助理及相關編列費用規定，違反法規範的明確性原則，牴觸《憲法》第18條規定。

高院指出，多年來地方民意代表因公費助理經費、加班費問題而涉訟者，各級法院做出的判決共有200餘筆，但以立委身分涉及此問題而被判有罪者，高虹安案是首件，因此相關法律規範意旨的明確性影響深遠。

為此高院裁定停止審理，並且向司法院憲法法庭聲請釋憲，但憲法法庭最終決定不受理此案，發回高院繼續審理。儘管如此，承審法官郭豫珍盼速戰速決，全案於9月30日進行審判程序，僅再傳喚一名證人後就終結辯論，而後進入審理程序。

16日二審判決結果出爐，高院合議庭認為，助理費本質上屬於立委補助款，本就可由立委自行彈性運用，且加加總總，發現她支出部分還比收入部份多，難認有貪污犯意，因此貪汙罪部分撤銷，改以偽造文書罪判6月徒刑，不得上訴，但檢方得上訴，對此，高檢署表示將研議提出上訴。



