高虹安涉詐領助理費二審貪污無罪！ 高檢署不忍了：研議上訴
停職中的新竹市長高虹安涉貪案二審迎來大逆轉，高院宣布，高虹安貪污罪部分撤銷，改以偽造文書罪判處6月徒刑，得易科罰金18萬元，消息一出引發譁然，高檢署今日表示將研議提起上訴。
檢方查出，高虹安於2020年2月27日至同年12月31日期間，涉嫌以浮報助理公費補助酬金及加班費方式，不法詐領約46萬餘元，依《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安及其辦公室4名助理共5人提起公訴。
一審法院審理後，認定高虹安確有犯罪事實，實際詐得金額為11萬餘元，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。其餘涉案助理部分，陳奐宇遭判1年徒刑、緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟、王郁文各判2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷則獲判無罪。
全案提起上訴，二審審理階段，高院合議庭認定，本案關鍵條文《立法院組織法》第32條，針對立委聘用公費助理及相關編列費用規定，違反法規範的明確性原則，牴觸《憲法》第18條規定。
高院指出，多年來地方民意代表因公費助理經費、加班費問題而涉訟者，各級法院做出的判決共有200餘筆，但以立委身分涉及此問題而被判有罪者，高虹安案是首件，因此相關法律規範意旨的明確性影響深遠。
為此高院裁定停止審理，並且向司法院憲法法庭聲請釋憲，但憲法法庭最終決定不受理此案，發回高院繼續審理。儘管如此，承審法官郭豫珍盼速戰速決，全案於9月30日進行審判程序，僅再傳喚一名證人後就終結辯論，而後進入審理程序。
16日二審判決結果出爐，高院合議庭認為，助理費本質上屬於立委補助款，本就可由立委自行彈性運用，且加加總總，發現她支出部分還比收入部份多，難認有貪污犯意，因此貪汙罪部分撤銷，改以偽造文書罪判6月徒刑，不得上訴，但檢方得上訴，對此，高檢署表示將研議提出上訴。
更多鏡報報導
根本沒賺到錢不算貪污？ 高虹安無罪新聞稿全文一次看
高虹安詐助理費無罪理由在這裡 高院：屬實質補助可彈性運用
找天道盟孔雀會會長幫討280萬！暴打女同事 兩大巴掌打進加護病房
其他人也在看
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 88
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 29
台南挖坑達人？20萬放三角錐等你拿 他驚喊別動有陷阱
台南有民眾排領愛心便當時，發現三角錐上有一大疊現金足足有20萬，結果就有婦人好奇伸手碰，沒多久就有警察找上門，原來是陷阱，這放錢的男子被居民起底，就是今年三月在永康人行道曬600萬人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 87
高雄偵查佐帶妻小用餐後 遭4人拖走圍毆｜#鏡新聞
在高雄鳳山，一家餐廳傳出有員工圍毆員警，事發在12/11晚間九點多，原本一名少年隊偵查佐帶家人去餐廳吃飯，但最後離開餐廳時，卻被四人帶去角落圍毆，打得鼻青臉腫，但記者求證餐廳老闆卻表示與餐廳無關，而是這名員警與二樓桌遊店有糾紛，現在警方也已經將打警察的四位員工，移送偵辦！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 26
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 280
悚！40歲壯男突然倒下 醫驚揭「1病」釀禍：無感卻奪命
心房和心室是心臟的主要結構，其中心室若顫動會造成猝死。醫師劉中平表示，一名40歲外型壯碩的男子，因每分鐘心跳超過150次而就醫，男子平常沒有不適感，但在醫師看診時卻突然倒地，所幸緊急救回一命。他表示，這就是「心室頻脈」，是嚴重心律不整的疾病，有些患者可能心跳劇烈也無感，但此病相當致命，「民眾若發現心跳超過150次、持續30分鐘，就應儘速就醫。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
知名歐客佬咖啡涉「產地標示不實」 中檢分案偵辦｜#鏡新聞
台灣知名連鎖咖啡，也是台中知名伴手禮名店，歐客佬咖啡，遭巴拿馬頂級咖啡豆莊園主人，跨海控訴，業者冒用他們的品牌，包裝高價咖啡豆販售，歐客佬只透過臉書聲明回應，強調是內部作業疏忽，莊園產地標示錯誤，但衛生局認為涉嫌違反食安法，主動告發，台中地檢署已經分案偵辦，要釐清業者是否涉及詐欺。鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 1
退休要往後延了！2026年老年年金給付請領年齡提高1歲 65歲才能領
隨著高齡化社會來臨，何時退休、退休金怎麼領，成為每位勞工最關心的話題。其中，相當重要的勞保老年年金，預計從2026年開始將延後至65歲才能請領，提醒民眾應謹慎規劃未來財務狀況。 2026年勞保老健康2.0 ・ 1 天前 ・ 5
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 7
雪梨海灘槍擊案新進展！車內搜出IS旗幟 警方懷疑：槍手恐已宣示效忠
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導澳洲雪梨邦代海灘（BondiBeach）昨（14）日發生大規模槍擊案，2名兇嫌持槍在猶太節日「光明節」慶祝活動掃射，釀成1名...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 36
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人
社會中心／綜合報導新北市八里區，出現一名男子邊開車，邊拿出水彈槍，沿街開窗朝路人射擊，一旁副駕駛座的女子，非但沒有阻止，甚至不停起鬨，還把惡搞影片紀錄po網，挨酸犯罪還留證據，網友同時呼籲警方抓人，短短一天警方火速逮人，以公共危險罪依法送辦。水彈槍連發，直接朝窗外馬路射擊，駕駛一手開車一手拿水槍，沿街朝路人發射水彈。發現路人在看，一度還愣了一下，一旁副駕駛座的女子，透過手機紀錄惡搞瞬間，更不忘提醒駕駛，要記得填充水彈。網友對於兩人把影片po網的行為，大酸犯罪了還幫自己保留證據，質疑駕駛是不是沒繫安全帶，擔心萬一亂射，射到眼睛怎麼辦，詢問警察可以請他們到案說明嗎。非本案律師李育昇表示「開車時對外噴射水槍，極容易影響到附近的騎士或行人，導致民眾受到驚嚇，甚至發生交通危險，如果情節嚴重，還會涉犯刑法的，妨害公眾交通往來安全罪，以及恐嚇危害安全罪，合併要處五年以下的有期徒刑，拘役或一萬五千元以下罰金。」影片中男子和女性友人嬉鬧 網友喊話警察叔叔應將駕駛傳喚到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）根據了解，一般而言，水彈槍的水彈，成份為吸水樹脂，泡水膨脹成凝膠球，撞擊破碎後會成細小碎末，有效射程約25公尺，看似不具殺傷力，但男子涉嫌沿著新北市八里區街道掃射，恐怕觸犯公共危險、以及恐嚇危害安全，外加違反社維法，甚至危險駕駛。八里所副所長吳慶昌表示「本案疑似涉嫌公共危險罪，違反社會秩序維護法第65條第3款，無正當理由攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者。」影片上傳短短一天 警方火速逮捕２４歲蔡姓男子到案（圖／奇脆物語threads.meme.story）網友呼籲警察抓人的聲音，警方也聽到了，不到一天，火速逮捕24歲的蔡姓男子到案，同時查扣水彈槍一把，同行女性友人，把嬉鬧影片高調PO網，果然成了犯案鐵證，駕駛這下進了警局，恐怕笑不出來。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：惡作劇! 駕駛開車「持水彈槍」掃射嬉鬧恐觸法 警火速逮人 更多民視新聞報導招生系統有漏洞? 準台大生"放棄錄取"竟是被同學惡搞3少年玩「踢門挑戰」 屋主「持槍防衛」結局曝光惡搞! 火鍋店鍋子遭燒乾"焦黑全毀" 4高中生闖禍落跑民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
2男北市超跑巷「狂砸酒瓶」！碎玻璃布滿車道 網轟：自以為很帥
一名網友在社群平台Threads上分享，清晨的松壽路20巷人群較為稀少，突有2名男子疑似酒後行為脫序，撿起地面散落的玻璃酒瓶，朝馬路輪流丟擲，其中1人還嘻笑拿起手機錄影。現場不斷傳出玻璃破裂聲，還能聽見一旁外籍人士以英文驚訝詢問：「為何沒有人阻止？」影片曝光後，引發...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
高虹安二審宣判大逆轉 台灣民眾黨回應了
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費案，台灣高等法院今（16）日作出二審判決，撤銷職務詐欺罪，改依使公務員登載不實偽造文書罪判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴。對此，台灣民眾黨做出回應。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！
地方中心／陳崇翰、馬聖傑、黃柏榕 基隆報導基隆安樂區，今天發生一起槍擊命案！死者家屬前往警局報案，表示死者失蹤多日。警方循線在兇嫌車輛旁埋伏逮到人。凶嫌和死者都是天道盟同心會成員，疑似發生嫌隙，兇嫌槍殺了對方。警方凌晨在兇嫌轎車內，發現一具男性遺體！詳細的兇殺原因警方還要調查！鑑識人員，針對眼前這輛白色保時捷轎車，仔細採證，不放過任何一個蛛絲馬跡，因為稍早在車內發現一具男性遺體，身上有槍傷！嫌犯自行前往警局報案，整起事件才曝光！目擊民眾：「警察一大堆啊，有一台警察的車一台保時捷，都是用那個警戒線圍起來。」基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）事發就在基隆安樂區週一早上，警方不敢大意，立刻前往現場勘查，果然在一輛白色保時捷轎車內，發現一名男子，破窗後，男子已經沒了生命跡象送醫不治，而這輛轎車，事後也被拖吊到基隆拖吊場，要讓警方好好釐清事發經過。目擊民眾：「我們來看到警察就是已經圍起來了啊，那時候警察都蠻多，他們線都拉起來了。」基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）事實上，死者家屬曾經報案失蹤，沒想到再次接到消息，卻是已經遭槍殺身亡！整起案件有沒有幕後指使者？槍枝打哪來？警方繼續抽絲剝繭。原文出處：基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 更多民視新聞報導新北色老頭栽了！超商女店員同意抱抱卻「慘遭揉胸」 法院判決曝想拚無罪？京華城案8天言詞辯論今起登場 律師分析柯文哲攻防盤算台中街頭突掉落「紅色斷掌」！員警急下車「結局超反轉」他慘了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
丈夫拖行妻拿刀嚇人 狗狗遭砍傷警方處置引爭議
桃園一起家暴案件引發爭議！一名身穿藍色外套的婦人在家中遭丈夫拿刀恐嚇並被拖行，過程中愛犬不幸受傷。警方抵達現場時，婦人抱著受傷愛犬求救，但警方僅抄錄資料，告知「有要提告再來找我們」，未將涉案丈夫帶離現場，引發婦人親友質疑警方處理不當。法律專家指出，警方雖然當下無法強制帶走丈夫，但應更積極保護受害者，將其帶離危險環境。TVBS新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
香港民主已死！ 黎智英遭判違反國安法三罪全成立｜#鏡新聞
今天(12/15)可以說是香港民主正式畫下句點的日子，因為壹傳媒創辦人黎智英，被指控違反國安法、涉及勾結境外勢力、遊說多國議會制裁中國和香港政府官員，並利用旗下蘋果日報煽動市民上街抗爭。全案經過150多天的審理：今天(12/15)早上做出裁決，三項罪名全部成立，最高可能面臨終身監禁。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 6
偵查佐家庭聚餐與店員口角遭圍毆 餐廳業者急喊冤
南部中心／劉尹淳、陳凱茂 高雄市報導高雄市少年隊一名吳姓偵查佐，日前帶著太太和小孩，到鳳山區的海鮮餐廳用餐，一開始傳出，偵查佐和四名餐廳店員發生口角，遭到圍毆，沒想到案情大逆轉，海鮮餐廳業者出面喊冤，說偵查佐當天是遭到二樓桌遊店的店員圍毆，根本與餐廳無關。海鮮餐廳二樓，是另一名老闆開設的桌遊場地，海鮮餐廳業者出面喊冤，說吳姓偵查佐，是被二樓桌遊場的員工毆打，和餐廳無關。（圖／民視新聞）海鮮餐廳，主打新鮮活體魚料理，但卻有民眾帶著家人到這吃晚餐，和店員發生爭執。目擊民眾表示，他很晚的時候在這邊打架啊，就在這個路口打，有流血啊，大聲小聲的我們就沒出去了、應該是吵架，就聽到有警車，就三台警車跟一台救護車。警方將動手的四名嫌犯移送法辦，同時也要釐清員警是否涉及不法。（圖／民視新聞）糾紛發生在高雄鳳山區，當時年約40歲的吳姓偵查佐，帶著太太和小孩，到海鮮餐廳用餐，席間講話比較大聲，被店員看了一眼，偵查佐回看了一眼，店員認為疑似被說服務態度不好，等到偵查佐用餐完準備離開，被叫到店門口協調，但雙方一言不合，四名店員對著偵查佐圍毆。海鮮餐廳業者表示，因為他是樓上的，跟我們樓下沒有關係，所以是警察去桌遊店被打，可是他為什麼會被桌遊店的員工打，我真的不知道。餐廳二樓，是另一名老闆開設的桌遊場地，海鮮餐廳業者出面喊冤，說吳姓偵查佐，是被二樓桌遊場的員工毆打，根本和餐廳無關，而遭圍毆的吳姓偵查佐，頭部、臉部都有擦挫傷，據了解，吳姓偵查佐是高雄市少年隊的員警，到職大約四年，事發後，警方也到餐廳調閱監視器，要釐清案情。高雄市少年警察隊隊長陳仁正表示，經了解，動手毆打的4個人，目前由警方逮捕後，全案依妨害秩序來移送高雄地檢署偵辦。到底是不是和桌遊場地的員工起口角糾紛，警方除了要將動手的四名嫌犯移送法辦外，也要釐清員警是否涉及不法，如果有將會嚴懲，絕不寬貸。原文出處：案情大逆轉！偵查佐餐廳用餐遭４店員圍毆 業者喊冤：是二樓桌遊店員 更多民視新聞報導疑延長線走火高雄民宅火警 狼犬踢門叫醒主人救命汽車美容廠7打3！債主登門討債46萬反遭棍棒痛毆財經網紅遭綁「戶頭532萬被搶光」！警逮2嫌1人仍在逃民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南酒駕害命！高速撞垃圾車 23歲女隨車員枉死
台南市 / 綜合報導 酒駕害人命！今(16)日上午8點，台南安平一輛民間垃圾車停在慶平路上，23歲的隨車人員下車準備清運，沒想到卻被一輛進口車高速衝撞，當場就傷重不治！肇事駕駛雖然受傷，但意識清楚，被救出來的時候，身上散發濃濃酒味，果然酒測值0.95，嚴重超標，被警方依公共危險和過失致死罪移送。 固定時間固定地點準備清運，民間環保公司垃圾車女隨車員，一下車就很警覺地注意後方來車，沒想到才走到車尾轉頭要工作，下一秒卻被白色進口車高速衝撞，目擊者說：「碰一聲很大聲啊，都嚇到，趕快跑出來查看，(和隨車員)平時都有在講話聊天，(肇事駕駛)就茫了啊，整個人都恍惚了，他說他沒有開車啊，很多人圍在那邊，想要衝上去打他的，警察攔著。」垃圾車駕駛感受到劇烈撞擊，立刻下車查看，同事被夾在兩車中間，急得拍打轎車要他趕快往後退才能救人，但肇事駕駛自己也受困在車內，目擊驚悚死亡車禍同事驚魂未定，靠在現場民眾的肩膀上痛哭失聲，因為女隨車員下半身傷勢嚴重，當下已經沒了呼吸心跳，傷重不治，環保公司主管劉先生說：「車速很快，我們有看行車紀錄器，都沒有剎車的痕跡，(女隨車員)非常認真，目前大概是，來大概3個月左右這樣，(跟同事)互動都非常良好。」肇事車輛車頭嚴重扭曲變形，幾乎成了廢鐵，可見撞擊猛烈，今日一早8點垃圾車停在台南安平的慶平路準備清運，23歲的女隨車員正要作業，卻被轎車重重撞擊當場身亡，48歲肇事駕駛腿部骨折，脫困後躺在擔架上意識清楚，警方到場聞到他身上有酒味，酒測值高達0.95嚴重超標。根據了解，親友透露垃圾車駕駛和女隨車員是男女朋友，沒想到一起出門工作，女友竟然魂斷輪下，讓他無法接受，肇事駕駛骨折還需要動手術治療，警方依照公共危險和過失致死罪，報請地檢署相驗，釐清肇事責任原因。※飲酒過量，有害（礙）健康；酒後不開車，安全有保障。 《華視新聞網》提醒您，飲酒過量，有害（礙）健康，未滿十八歲禁止飲酒。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話