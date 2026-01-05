高虹安涉詐領立委助理費二審改依偽造文書罪判6月 高檢署提上訴

新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審改依偽造文書罪判刑6月。台灣高等檢察署今天表示，本案確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，判決違背法令，已於下午提起上訴。

另外，高檢署指出，一審、二審均獲判無罪的立委助理陳昱愷，有刑事妥速審判法第9條第1項第2、3款提起上訴的理由，一併提起上訴。

全案起於，高虹安被控擔任立法委員期間，浮報助理酬金及加班費，一審認定高虹安與3名助理陳奐宇、黃惠玟、王郁文罪證明確，構成貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，判高虹安7年4月徒刑、3名助理有罪獲緩刑；全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定不構成貪污罪，僅依使公務員登載不實偽造文書罪論罪。

高等法院表示，本件偽造文書有罪理由，是助理薪水實際7萬元，但是向立法院申報8萬元，構成刑法第214條的「使公務員登載不實罪」。至於無罪部分，高院認定助理費性質為對立委的「實質補助」，可「彈性勻用」，高虹安沒有貪污犯意，貪污罪不成立。

一審台北地方法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立委，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。

高虹安於一審判刑後停職，市長職務由新竹市副市長邱臣遠代理，二審改判後復職。