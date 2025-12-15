高虹安涉貪二審今宣判！高院開4庭光速審案 若「無罪」將拿回新竹市長

高虹安4度赴高院出庭，今天宣判結果至關重要。資料照。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安被認定詐取11萬餘元助理費，一審去（2024）年7月依貪污罪判7年4月，全案上訴高院審理。不過，高院合議庭先於去年11月召開準備程序庭，今年初旋即撰寫「萬言書」聲請釋憲，憲法法庭打臉發回後，合議庭僅開過3次庭、傳喚1名證人就光速辯結，預定於今天宣判。高虹安二審若翻盤無罪，將滿血復活奪回新竹市長寶座。

台北地檢署認定，新竹市長高虹安在民眾黨不分區立委期間，與前辦公室行政主任黃惠玟（綽號小兔）、前辦公室主任陳奐宇、前公關主任王郁文（綽號水母）及前法務主任陳昱愷，共謀浮報詐領助理費46萬30元，作為私人小金庫。將高虹安等5人依《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物、偽造文書等罪起訴。

昔日高辦「帳房」黃惠玟認為，高虹安欠4助理一個道歉。資料照。廖瑞祥攝

一審去年7/26認定，高虹安涉嫌利用職務機會詐領11萬6514元、黃惠玟5642元、陳奐宇506元及王郁文466元，重判高虹安7年4月、黃惠玟2年（緩刑5年）、陳奐宇1年（緩刑3年）、王郁文2年（緩刑5年），陳昱愷無罪。檢辯上訴二審纏訟。

依照《地方制度法》第78條規定，縣市首長若涉犯貪污，經一審判決有期徒刑以上，將由內政部停止職務；若僅涉犯使公務員登載不實罪，由於不符合最輕本刑5年以上罪名，依法不必停職。高虹安一審被判刑後，即刻失去新竹市長寶座，由時任副市長邱臣遠代理迄今。

據了解，高虹安在取得大罷免勝仗後，已頻頻現身新竹地方政壇，似乎在為官司解套做暖身，若其涉及的貪污罪二審今天成功翻盤，她將重回新竹市長寶座，也將滿血復活再戰市長一職。

前高辦公關主任王郁文，一審拒絕認罪仍判緩刑。資料照。廖瑞祥攝

有意思的是，高院審理此案高潮迭起，受命法官郭豫珍去年11/4獨任開準備程序庭，全案不到半小時就開完，還準備兩個關於公費助理的題目要檢辯去做答，並限制檢辯開庭發言，稱「交書狀就好」，明快作風讓外界稱奇。詎料，準備庭才剛開完，合議庭今年初就閃電宣布聲請釋憲，但憲法法庭也迅速打臉裁定不受理，全案打回高院續審。

郭豫珍於今年4/21第二度召開準備程序庭，高虹安聲請包括男友李忠庭在內的6名證人，另希望函詢立院，檢方則未聲請調查證據或傳喚證人。郭豫珍開庭時金句連發，要求檢辯陳述簡單扼要，「要像一部影片可以用4分48秒的時間，講完千年的美術史一樣。」開庭僅花19分鐘就結束。

郭豫珍今年7/28再開準備程序庭，這次她舉出「法律寫作競賽」的評分標準為例，強調「不是講得久就會勝訴，關鍵是簡明有力的說服力。」高虹安宣布放棄詰問立法院法制局長郭明政、李忠庭等5證人，僅傳喚前助理、前國民黨文傳會發言人林家興1人，開庭僅15分鐘就結束，定出9/30言詞辯論。

本案合議庭成員、審判長許永煌、受命法官郭豫珍及陪席法官雷淑雯，於9/30全員登場，原本表訂1小時結案，但當天詰問林家興後，言詞辯論程序也硬是拖了兩三個小時。

前高辦主任陳奐宇認罪，一審獲緩刑。資料照。廖瑞祥攝

前高辦法務主任陳昱愷一審無罪。資料照。廖瑞祥攝

高虹安在結辯時哽咽控訴，特別費共有200多個案子，都是歷史共業，她因為本案被停職，影響重大，迄今不敢找工作；新竹市大罷免行動中，她被對手寫上「貪污高虹安」仍挺過，還拿下全台最高票支持。她講到爸媽情緒崩潰，「我曾經是他們最驕傲的女兒，我卻讓他們承受了很大的心理壓力…」她淚訴，當時初入立院全然信任助理，沒有貪污分毫。

但昔日舊屬、高辦「帳房」小兔（黃惠玟）則哽咽吐槽說，「很多事我不說，不代表『沒事』，高虹安欠我們4個助理一個真心道歉…我為她工作這麼久，她竟然把責任全推到我和陳奐宇（前高辦主任）身上，真的很不公平！」

檢方也跟著追打，強調根據實務判決，就算是助理們合意，要把溢領的薪水或加班費捐出來給民代，也只能用在超額私聘助理，私用絕對犯法。本案助理們配合詐領加班費，高虹安則私用助理們捐出的零用金，沒有支付一毛錢，依最高法院見解，她的辯詞行不通…

檢察官高分貝嗆聲，指在陳奐宇的帳裡，高虹安2020年2月間支出「雙眼皮貼」，在小兔的帳裡，高虹安也曾在同年3/4支出洗頭費、3/5支出飲料費等。檢方表示，高虹安「挪為私用」的錢，並非用來支付超額私聘助理費，而是詐領，「不能用大水庫理論合理化這些事情，不對的錢怎麼可以流入大水庫？」

合議庭審判長許永煌訊後宣布全案辯論終結，訂於今天上午10點宣判，高虹安只要貪污獲判無罪，就可以重新奪回新竹市長寶座，因而在政壇上動見觀瞻。

前國民黨文傳會發言人林家興，是高虹安二審唯一傳喚的證人。資料照。廖瑞祥攝

