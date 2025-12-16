高虹安涉貪二審判無罪！他解析判決「3逆轉關鍵」：立院救了她

高虹安涉貪二審逆轉判無罪。圖／鏡週刊

新竹市長高虹安涉詐領助理費一案，二審逆轉判貪汙無罪，高院依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金；判決結果出爐後，引發外界熱議。對此，政治工作者周軒16日在臉書發布貼文，指出立院曾函覆認為立法委員公費助理經費，是「立委補助費」，正是這個回覆恰巧救到高虹安，高院才會改判無罪。

立院「1句話」救到高虹安！高院逆轉判無罪

政治工作者周軒在臉書發布貼文，表示剛拿到高院對高虹安判決的資料，高院列出6點改判高虹安無罪的原因。周軒分析後指出，高院認為助理的薪水跟加班費，本質屬於立法委員的「補助費」。另外，立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質；將「助理待遇」納為「民意代表待遇」其中的「立委聘用助理待遇」補助。

周軒進一步解釋，立院院方的回覆，就是在告訴高院，立委公費助理經費真的是「立委補助費」。讓他傻眼直呼，難怪法制局會幫國民黨寫出公費、助理費通通撥給立委的提案，「立法院院方的回覆這麼剛好救到高虹安了」。

二審高虹安無罪！沈伯洋：我刑法的書要改寫了

另外，民進黨立委沈伯洋則在臉書發文，表示高虹安被改判無罪，是立法院在幫忙，「簡單來說，高虹安就是把助理當人頭，詐領助理費。高等法院對於詐領部分認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費」。

沈伯洋起初感到非常疑惑，但看到高院主張理由是「立法院回覆高等法院，說助理費本來就是立法委員的，所以沒有貪污問題。高等法院說，好的，收到」。另外，法院還說高虹安因為第一次擔任立法委員，對制度不熟悉，是不小心的。這一番話讓沈伯洋傻眼表示，「看來我刑法的書要改寫了，陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好」，以前遭判貪汙的人真的情何以堪。

