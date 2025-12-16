高虹安涉貪二審判無罪！沈伯洋揭2關鍵：是立法院幫忙

政治中心／楊佩怡報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金。對此，民進黨立委沈伯洋發文指出，看了高院的新聞稿後，內容寫道因為「立法院回覆高等法院」，說「助理費本來就是立法委員的」，所以沒有貪污問題；沈伯洋直言：「看來我刑法的書要改寫了」。





沈伯洋認為是立法院幫忙高虹安案，因為立法院稱「助理費本來就是立法委員的，所以沒有貪污問題」。（圖／民視新聞資料照）

沈伯洋今（16）日在臉書以「高虹安案：原來是立法院幫忙」發文表示，簡單來說高虹安就是把助理當人頭，詐領助理費。他指出「高等法院對於詐領部分，認為是偽造文書，但最後卻說不構成詐領助理費」，這部份讓他覺得非常疑惑，於是他看了高院的新聞稿，並發現理由是：「因為『立法院回覆高等法院』，說『助理費本來就是立法委員的』，所以『沒有貪污問題』」；而高院的回答則是「好的，收到」。

沈伯洋看完高院新聞稿後，直言「高虹安案原來是立法院幫忙」。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

另外，沈伯洋也提到法院另一說法，「因為高虹安是第一次擔任立法委員，所以對制度不熟悉，沒有故意，是不小心的」。讓沈伯洋忍不住開酸：「看來我刑法的書要改寫了。陳玉珍也不用修法了，以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好。以前被判貪污的真的情何以堪」。針對不構成《貪污治罪條例》第五條第一項第二款的詐欺罪部分，高院審判長潘翠雪表示，理由則是因為立法院組織法的立法嚴格，認為助理費相關立法目的與預算編列的性質，它是屬於實質補助、彈性運用，而法制上的用語是以每一位立法委員統籌數額作為單位，而編列的方式與說明都是列在委員問政業務轄下。

高虹安貪汙案二審判無罪，改以偽造文書，使公務員登載不實，判6個月，得易科罰金18萬。（圖／民視新聞資料照）

潘翠雪進一步指出，助理費的酬金、加班費本質屬於立法委員補助性質，一開始是撥入立法委員的帳戶中，但是後面是因稅捐問題，才改撥入指定助理的個別帳戶；對於助理費與加班費，編列預算的性質與理由都沒有改變。潘瑞雪更提到，就中央主計主管機關歷來的定義，認為助理待遇納為民意代表待遇中立委聘用助理待遇的補助，立法院函覆的回文認為，編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政所需的財力不足，本質屬於立法委員補助費的性質；基於以上理由認為高虹安等人欠缺《貪污治罪條例》詐欺取財罪的故意犯意。





