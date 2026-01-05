高虹安涉貪二審大反轉！高檢署不買單 研議後上訴全因這理由

台灣高檢署對高虹安涉貪案提出上訴。（圖／本刊資料照）

被停職的新竹市長高虹安因為涉貪助理費11萬餘元，於2024年7月26日一審被判7年4月，褫奪公權4年。案經上訴以後，高院於去年12月16日宣判，依公務員登載不實罪判高虹安6月，得易科罰金，貪汙部份則無罪。不過台灣高檢署對於判決並不買單，認為高虹安等5人有詐領公款犯意，於今日（1月5日）向最高法院提起上訴，另針對被判無罪的高虹安助理陳昱愷也一併提出上訴。

檢方指控，高虹安在任職立委期間浮報助理費以及加班費共62萬餘元，扣除實際支付的費用後，共詐得46萬餘元。並將這筆費用花在私用，其中包括餐飲、禮品、花藍、紅包、高鐵、計程車等交通、住宿、油資、裝潢費、冰箱、咖啡機、衛生紙等辦公室用品、文具、餐具等，甚至還有雙有皮貼、衛生棉等用品。

台北地院審理此案以後，認定高虹安確實有詐取11萬餘元，並於去年7月26日依照利用職務機會詐取財物罪重判高虹安7年4月。案經上訴以後，高虹安不認罪，並於去年9月30日高院開庭時表示自己沒有貪汙，更泣訴自曾是父母引以為傲的女兒，如今卻成了貪汙犯，希望法官可以判她無罪。

台灣高等法院歷經數月的審理以後，二審結果也在12月16日出爐，依公務員登載不實罪判高虹安6年有期徒刑，得易科罰金，至於外界最關注的貪汙部份則宣判無罪。不過，台灣高檢署指出，高虹安等5名被告確有詐領犯意，原判決認事用法尚有違誤，以判決違背法令為由向最高法院提起上訴。

