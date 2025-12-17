高虹安涉貪二審改判無罪 吳宗憲：盡快把助理費完整定性出來

吳宗憲表示，大家應該跨院際坐下來一起討論，把中央的助理費以及地方的助理費，都能夠完整的定性出來到底是屬於什麼樣的性質，是屬於一般的補助，還是公家的費用。（圖／報系資料庫）

高等法院16日對高虹安市長涉立委任內詐領助理費一案，二審依使公務員登載不實、改判刑6月得易科罰金、可上訴。對此，國民黨立委吳宗憲今（17）日表示，既然已經發生了這麼多案子，應該由司法機關、立法院甚至行政院，大家跨院際坐下來一起討論，把中央的助理費以及地方的助理費，都能夠完整的定性出來到底是屬於什麼樣的性質，是屬於一般的補助，還是公家的費用。並提到，當助理費定性不清不楚的時候，其實誰是最大獲利者，就是執政黨，因為執政黨可以用這個東西來去修理他不喜歡的人。

吳宗憲受訪指出，高虹安的案子去分析一下判決，分兩大塊，「第一當然他是把助理費定性成補助，另一個是認為說高虹安所支出出去的錢，遠大於他所從立法院拿到的錢」。

吳宗憲也指出，自己在司法機關時也不懂這個問題，但當民代後自己完全能體會，你從立法院領到的助理費或是自己的薪資，其實全部付進去也不可能把日常的支出cover掉，「今天你做民意代表，希望做到好的話，那其實花費絕對會高於你的收入」。

吳宗憲進一步說明，高虹安的這件案子，不管執政或在野都應該重新反省，「你不是要國家混亂，你是要國家穩定」，在這情況下，既然已經發生了這麼多案子，應該由司法機關、立法院甚至行政院，大家跨院際坐下來一起討論，把中央的助理費以及地方的助理費，都能夠完整的定性出來到底是屬於什麼樣的性質，是屬於一般的補助，還是公家的費用。

吳宗憲說，「這兩個定性出來之後，才能夠理解該怎麼做，否則將來還是會發生類似的情況，有的法官認爲這是補助所以判無罪，有的法官這是詐領財物，用貪污治罪條例判，這樣就會一團亂」。

「當助理費定性不清不楚的時候，其實誰是最大獲利者，就是執政黨」，吳宗憲認為，因為執政黨可以用這個東西來去修理他不喜歡的人，這段時間可以看到執政黨用助理費修理了自己內部不聽賴清德話的人，也修理了很多在野黨，甚至讓高虹安停職。

吳宗憲也表示，市長是市民一票一票選出來的，憑什麼莫名其妙讓他停職，這對新竹市民也不公平，「所以只要定性不清楚的一天，就是執政黨可以拿出來修理異己的一天」。

吳宗憲呼籲司法機關，趕快將助理費定性定調出來，性質為何，不要放任其在那邊空轉。

吳宗憲補充，執政黨最希望他語意不清，因為在語意不清的情況下可以讓高虹安停職，也可以讓李俊毅到現在還是他字案在北檢，「這兩個是一樣的做法，但高虹安的起訴一審判有罪，還停職，但李俊毅就他字案繼續在那邊睡覺，這就是執政黨濫用司法雙標，濫用定義不明的東西，也希望定義不明下去」。

