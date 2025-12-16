高虹安涉貪二審改判無罪 媒體人看好：她可當2026「民眾黨最強母雞」

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉，台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月，可易科罰金18萬元；貪污罪部分則判無罪。不過，高檢署隨後表示，將在收到完整判決書後研議是否提起上訴，高虹安復職時程恐因此再生變數。對此，媒體人羅友志先是直呼「恭喜高虹安，恭喜台灣司法」，並認為高虹安或有機會成為2026年「民眾黨最強母雞」。

羅友志撰文提到，民眾黨首任黨主席被羈押近年、繼任黨主席被影射查辦、第一個市長被貪污涉案，這三個案件說沒「做錯」，未免太護短，但是錯到必須付出自由、名譽代價，未免太過份。三個加在一起，說沒有矯枉過正，騙6歲小孩可以，看在「正常人」眼裡，誰能服氣？

羅友志指出，高虹安的解套，恭喜的原因，重獲自由、新生的，不是她個人，也是讓這些「正常人」看到「原來台灣司法還有正常的法官」，因為這位法官的「正常」，未來「不正常」的會越來越被檢視。

羅友志：柯文哲依然有錯，高虹安判決將影響法律觀感

羅友志直言，柯文哲依然有錯，無庸置疑。錯，該怎麼處罰，就怎麼處罰，按照規矩即可；高虹安的新判決，會影響柯文哲、黃國昌的法律觀感。

羅友志進一步表示，2026的解套過程，對民眾黨選舉，又剛好有絕對的光明面，高虹安或許成為2026「民眾黨最強母雞」。羅友志猜測，總統賴清德的內心，現在很不舒服，「2026，對他來說，越來越艱難了，此消彼長，怎麼不讚嘆司法的最後良心，來的正是時候」。

