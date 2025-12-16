高虹安涉貪二審改判無罪 律師：高虹安具復職條件

〔記者洪美秀／新竹報導〕停職中的新竹市長高虹安立委期間涉貪污案件二審判決今天大逆轉，高等法院今天宣判撤銷高虹安原貪污罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處有期徒刑6個月，得易科罰金。對此，新竹市律師錢炳村表示，隨著高虹安貪污罪名撤銷，原先停職的「貪污」法律基礎已不存在，高虹安依法具備復職條件。因高虹安本案已無貪污犯罪事實，且改判刑期得易科罰金，並非必須入監執行，「既沒有貪污罪，也沒有實際服刑問題，理論上可即刻復職」，但因先前市長停職是由內政部依「地方制度法」啟動程序，後續復職同樣須由內政部依法辦理相關行政作業。

至於復職程序是否須待內政部正式函復，錢炳村坦言，細部行政流程仍需由主管機關說明，但原則上「停職是內政部處理，復職也應由內政部儘速完成」，針對外界關注刑責問題，錢炳村進一步說明，雖然得易科罰金並不代表「沒有刑責」，但依法繳納罰金即可免於入監，「屬於法律允許的替代執行方式」。

此外，高虹安另案涉及誣告罪二審被判6個月，目前已上訴到最高法院部分，錢炳村指出，誣告罪屬重罪，依法不得易科罰金，但若符合條件，經檢察官同意，可改以「社會勞動」方式執行。他說，社會勞動通常為每日6小時，執行期間與方式須由檢察官核准，並視個人身體狀況，必要時須提出體檢證明。

不過，若未來高虹安復職後仍須執行社會勞動，實務上恐屬罕見案例。錢炳村指出，過往無首長服社會勞動案例，但理論上仍可依法請假，由副市長代理職務後執行勞動。相關執行細節仍須視後續判決確定內容及檢察官執行意見而定，現階段可確定的是，高虹安在本次判決中已不再涉及貪污罪，停職基礎已消失，復職具備法律依據。

