即時中心／潘柏廷報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，當一審遭判7年4月立刻退出民眾黨，更被內政部祭停職停薪，並改由前白委邱臣遠擔任代理市長；高院今（16）日二審判決大逆轉，將其貪污罪撤銷外，僅判其犯共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，而依法高虹安也將完成復職，消息一出，更讓外界好奇民眾黨未來在新竹市的市長布局。對此，邱臣遠受訪也回應了！

邱臣遠今日上午接受媒體訪問；記者便問，高虹安在二審判決貪污無罪，而且復職後也可參選，想問民眾黨未來布局及代理市長的看法。

對此，邱臣遠表示，首先要非常恭喜高虹安，終於司法還對方清白與公平，也期待高虹安能夠盡快復職、回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政府穩定前行；他也希望內政部能夠盡快通過高虹安的復職申請。

同時邱臣遠透露，市政府在第一時間責成相關局處，盡快做好交接跟分配的工作，「我們都非常期待她（高虹安）的回歸，也回應所有新竹市民的期待」。

邱臣遠也稱他代理市長的這段時間，也非常感謝市府各級同仁大家的辛苦，不管是面對大罷免的挑戰，還是對於市政的穩定推動，其實大家都親力親為、如履薄冰、亦步亦趨的穩定推動。

不過就民眾黨未來布局而言，邱臣遠僅回，今天是市政行程，至於黨務的部分另外再找時間跟大家報告。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安涉貪二審改判無罪！民眾黨布局新竹成焦點 邱臣遠回應了

