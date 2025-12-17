高虹安涉貪二審無罪！律師曝2關鍵揭多數法律人看法

政治中心／徐詩詠報導

新竹市長高虹安因立委任內涉貪污助理費，一審貪污罪7年4月定讞讓她被解職。不過，在高院二審後卻大翻盤，撤銷貪污罪，改判《刑法》使公務員登載不實罪6個月、得易科罰金。高虹安後續也依法向內政部申請復職並通過，預計於明（18）日將回到新竹市府上班。對此，律師林智群則在臉書分析該案，並分享多數法律人士觀點。





高虹安涉貪二審無罪！律師林智群列2疑點：一堆法律人嘖嘖稱奇

林智群質疑，若助理費是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？（圖／民視新聞資料照）

林智群指出，高虹安一案高等法院判決一出，一堆法律人（含某些司法官）都嘖嘖稱奇。他進一步說：「我覺得比較奇怪的是：1.如果（助理費）是立法委員自己的錢，為什麼立法委員領走它，會成立偽造文書罪？2.大水庫理論，我拿了公司福委會的錢500元，去辦活動請同事吃飯，花了1500元，現在法院說我花的錢（1500元）比a的錢（500元）多，所以沒有犯罪主觀犯意？」他則在留言處諷刺：「我只知道去銀行領自己的錢，不會成立偽造文書罪。」

高虹安預計18日恢復上工。（圖／民視新聞資料照）

多數網友也分享看法，直言：「為什麼法律的解釋，這個二審法官要去問立法院法制局？什麼時候法律解釋權變成立法院裡面的行政單位？」、「最應該司法改革的就是這種」、「一起期待最高法院判顏寬恒跟高虹安」、「終於體悟為什麼外界對司法改革呼聲高漲」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

