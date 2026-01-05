高虹安涉貪二審無罪 高檢署上訴

新竹市長高虹安被控於民國109年立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪汙治罪條例》判刑7年4月。二審台灣高等法院認定不構成貪汙，立院公費助理經費是「實質補助，彈性勻用」、是立委的補助費，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。但台灣高檢署認為，高虹安5名被告確有詐領公款犯意，高院判決認事用法有違誤，以判決違背法令為由，5日向最高法院提起上訴。

除高虹安外，本案同案被告、時任高虹安辦公室主任「小兔」黃惠玟、王郁文、陳奐宇，二審依偽造文書罪判刑4月、3月、2月，都可易科罰金，並各獲緩刑2年，助理陳昱愷無罪。其中陳昱愷無罪判決違背司法院解釋、判例，符合《速審法》上訴條件，因此檢方對4人提起上訴。

檢方指控，高虹安自109年起聘用黃惠玟，黃依其指示，向立院浮報酬金為基準計算、請領當月加班費，浮報加班費共詐領11萬6514元。高供稱她首次擔任立委，立法院公費助理制度又缺乏具體明確的運用規範，辦公室零用金制度並非她首創，在黃建議下沿用監察院前祕書長李俊俋任立委期間的公積金制度，沒有貪汙詐取財物。

一審不採信高的辯詞，去年7月依貪汙罪重判高7年4月徒刑。但二審高院依立法院函覆提供的「立委薪資發放明細表」、「立委加班費發放明細表」資料，認定公費助理經費立法目的及預算編列應屬「實質補助，彈性勻用」性質，檢察官起訴高虹安共詐得11萬6514元，但扣除黃惠玟、陳奐宇及王郁文實際應得的加班費，高還有支付所聘公費助理李忠庭及私聘助理蔡維庭的費用，支出超過檢方指控的詐領金額，不構成貪汙罪。

不過，二審認為，高虹安與助理約定較低的薪資卻向立院多申報，構成使公務員登載不實事項於公文書罪判刑6月，可易科罰金。檢方不服，昨對高虹安5人提上訴。