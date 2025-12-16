高虹安涉貪二審逆轉改判無罪 新竹大罷免領銜人：相信檢察官一定上訴

新竹大罷免領銜人、竹市立委落選人林志潔認為，高虹安二審後即便復職，檢察官勢必上訴到最高法院。（本刊資料照）

新竹市長高虹安遭控貪污立委助理費案，一審被判刑7年4月、褫奪公權4年，沒收犯罪所得11萬餘元，內政部予以停職。不過二審結果大逆轉，今（16日）高院改依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，貪污部分則無罪。對此，新竹大罷免領銜人、竹市立委落選人林志潔認為，即便高虹安依法能即刻復職，但檢察官勢必上訴到最高法院。

高虹安助理費案二審判決出爐第一時間，林志潔馬上出面表達看法。她認為本案在一、二審適用法條跟判決見解不一致的部分，相信檢察官一定會上訴到最高法院。

所以就算高虹安能即刻復職，未來仍需勤跑法院打助理費案的官司，加上高虹安與旅美教授「翁達瑞」（陳時奮）的誣告案件，也在最高法院審理中，林志潔說，可以想見高虹安未來在2026縣市首長大選及市政處理上將分身乏術。

談到明年選舉，林志潔意有所指表示，各政黨應該要以候選人的品操、專業、對城市的規畫和熱忱來決定，「不太可能將勝選寄託於對手的合作是否破裂，或者是對手是否配判有罪上，我認為這個才是選舉該有的態度。」

