高虹安涉貪二審逆轉無罪可復職了！劉世芳證實：已經簽批復職公文

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳今（17）日赴立法院內政委員會備詢前受訪。(圖/記者盧素梅攝影)

新竹市長高虹安因涉嫌違反貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物罪案件，台灣高等法院於昨日撤銷台灣台北地方法院一審有罪判決改判無罪。內政部長劉世芳今（17）日上午表示，昨天下班前收到新竹市政府的來函，請求讓高虹安恢復市長的職務，依據《地方制度法》第78條，公文正在簽辦當中。劉世芳下午受訪時則回應，她上午已經簽批復職公文。至於高虹安何時復職？劉世芳表示，看新竹市政府。

立法院內政委員會今天上午繼續審查「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案等35案，劉世芳受邀備詢前受訪表示，內政部在昨天下班左右接到新竹市府的函，表明要回復新竹市長職務，依據地方制度法第78條在簽辦中，內部完成整個簽辦程序時，會相當快。

外界關切內政部何時核准高虹安復職？劉世芳下午受訪時表示，上午審完詐防條例後，中午已簽署公文。至於何時復職，劉世芳說，她已經簽了，其它就新竹市政府自己處理了。

