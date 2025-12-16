即時中心／黃于庭報導

新竹市長高虹安遭控擔任立委期間，虛報助理酬金、加班費，北院認其涉貪11餘萬元，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物罪、使公務員登戴不實等罪，判處7年4個月、褫奪公權4年。全案上訴二審，高院稍早判決大逆轉，貪污部分無罪，意即高可回到市長職位，僅依使公務人員登載不實罪，改輕判6個月徒刑，得易科罰金。對此，律師黃帝穎表示，支持檢察官上訴。

回顧案情，北院指出，高虹安2020年擔任不分區立委期間，涉嫌浮報酬金及加班費，每個月以6萬2千、7萬、4萬6千，聘用前國會辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前公關主任王郁文，黃、陳2人偵查到審判期間均認罪，王郁文及高虹安則堅決否認。

因此，北院認為，高虹安當任立委應廉潔自持、遵法自律，卻為了增加零用金，利用職務之便非法詐取助理補助費；不過審酌其沒有前科，涉案情節為共犯中最重等情況，判處7年4個月，褫奪公權4年。

案經上訴，高院9月30日辯論終結，高虹安稱申請加班費作法行之有年，其助理確實有加班，在限額內申領助理費用，且「合意」成立辦公室零用金，並無小金庫一說，主張其與助理都應判無罪。高檢署則指出，高涉詐領助理薪資、加班費挪為私用，建請從重量刑。

高院今日判決出爐，高虹安貪污部分獲判無罪，僅依使公務人員登載不實罪判刑6月，得易科罰金；黃惠玟一審判2年、改判4月，陳奐宇判1年、減為2月；王郁文則由2年減為3月，前法務主任陳昱愷未浮報薪資，維持無罪宣判。

對此，黃帝穎指出，高虹安辦公室3主任認罪貪污，但高虹安竟遭高院改判貪污無罪，高院特殊法官見解罕見異常，「支持檢察官上訴」。他也說，高虹安貪污被高院特殊法官改判無罪，其實不意外，這從高院特殊法官之前聲請釋憲，就可以看出對於高虹安多所迴護。

不過，黃帝穎認為，法官這樣的見解，變相鼓勵立委苛扣助理費的貪污風氣，跟藍白現在想要提的助理費除罪修法方向如出一轍，社會無法接受。他強調，高虹安辦公室3個主任認罪，在高院特殊法官眼裡，是助理自己傻，自願上繳薪資，又自願認罪，「簡直為陳玉珍試辦貪污助理費除罪，顛覆一般人是非對錯底線」。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／高虹安涉貪大逆轉！二審貪污罪撤銷 律師怒了：法官對她多所迴護

