高虹安涉貪大逆轉！刑法名師揭1關鍵驚「見鬼了」：顏寬恒應該會生氣

新竹市長高虹安被控在立委任內涉嫌詐領助理費，一審判處7年4個月徒刑，二審昨（16）日則改認貪污罪部分無罪。對此，法律公職考試補習班「思法人」名師紀綱提到，過去前台北市議員童仲彥同樣因詐領助理費遭判3年10月徒刑，並感嘆「案件性質相近、承審法官也相同，結果卻大不相同，令人難以理解。」不過他也指出，檢方幾乎可以確定會提起上訴，而最高法院撤銷原判並發回更審的機率並不低。

新竹市長高虹安。（圖／翻攝自高虹安臉書）

紀綱在臉書上以童仲彥議員一案為例，該案有成立貪污治罪條例；當時的郭豫珍法官認為，議員公費助理補助費屬議會專款專用，非議員薪資或個人補貼，性質與公務員加班、差旅費不同，因此嚴禁挪作他用或私收。

不過在高虹安一案，同樣是郭豫珍法官，這回卻認定高虹安貪污部分無罪。

郭豫珍這回的說法是，「助理酬金及加班費，本質屬於立法委員補助費性質，初始直接撥入立法委員帳戶，由立法委員以雇主身分統籌管理；意即立委助理並非立法院職員。之後因涉及近百萬元撥入立委帳戶的稅捐問題，才改撥入指定之助理個別帳戶。對於助理費、加班費預算編列的性質及理由並無變革」。

台中地檢署指控，顏寬恒涉詐領助理費108萬，目前全案正上訴最高法院。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

對此，紀綱直呼「相同的案件，相同的法官，見鬼了」！也認為，看到這個判決，顏寬恒應該會生氣。事實上，台中地檢署指控顏寬恒涉嫌詐領108萬元助理費，歷經一、二審法院審理後，均依《貪污治罪條例》重判7年10月。目前全案已移至最高法院審理中，若最終判決定讞，顏寬恒將面臨入獄服刑的刑責。

因此，紀綱認為，「高虹安這個案件，檢方必定上訴，而最高法院受理後，我認為撤銷原判決發回更審的機率算高」。

