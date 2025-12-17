高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心

新竹市長高虹安涉貪案大逆轉，內政部長劉世芳表示，很快進行復職程序。（圖片來源／高虹安粉專）

新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月，並可易科罰金。消息一出，綠營支持者紛紛大呼驚訝與不解，進而質疑司法不公。

對此，法界出身的民進黨立委沈伯洋則對支持者喊話：「請大家不要對司法失去信心」。他表示，在司法獨立之下，每一位法官都是獨立審判，並強調從長遠來看，離譜的解釋終究會被淘汰。

高虹安貪污無罪，劉世芳：很快進行復職程序

因涉貪一審有罪而遭停職的新竹市長高虹安，二審大逆轉，高院法官郭豫珍判決貪污無罪，改依使公務員登載不實罪判刑6月，新竹市政府旋即替高虹安申請復職。

受理復職申請的內政部長劉世芳本日說明，內政部昨天下午就接到新竹市政府來函，請求讓高虹安回復新竹市長職務，內政部會依據地方制度法第78條，相關公文現正簽辦中。

劉世芳並表示，內政部如果完成簽辦程序的話，「（復職）會相當地快」，而停職期間的本俸也會在復職後依法發給高虹安。

高虹安為何貪污無罪？吳思瑤：立法院是關鍵

對於高虹安貪污逆轉無罪，綠營支持者紛紛大呼驚訝與不解，民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤說明，判決的關鍵，在於立法院回覆高院的一紙函文，認定「編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。」

吳思瑤認為，這變相證明了高虹安確實有將助理費挪為私用，只不過司法機關採信立法院說詞並照辦，使得高虹安得以在法律上脫罪。她因此痛批立法院：「立法干預司法...一紙函文為高虹安脫罪...」、「我一向尊重司法，但這樣的司法，實在讓人很難尊重！」

沈伯洋向支持者喊話：莫對司法失去信心

對於綠營支持者的驚訝與不解，出身法界的民進黨立委沈伯洋則喊話：「請大家不要對司法失去信心」。他表示，在司法獨立之下，這都是可預期的狀況，每一位法官都是獨立審判，法官也有可能改變見解。

沈伯洋指出，關於詐領的認定，也是這幾年見解開始慢慢穩定，現在有新的見解橫空出世，而且很可能讓以後立委貪污就地合法，但是，這就是在整個法律系統裡面需要慢慢調和的狀況，最高法院與憲法法庭在這裡面也扮演重要的角色，雖然後者已經被癱瘓了。

沈伯洋從長遠來看，離譜的解釋終究會被淘汰，能夠達到衡平的解釋才會留在人間。他強調，持續的討論會讓真理漸漸浮現，但請大家不要因為這樣對司法失去信心；台灣的司法走到現在，就跟國防一樣，需要更多人的認識與理解。

