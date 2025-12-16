高虹安涉貪改判無罪將回歸新竹市長 邱臣遠喊話內政部：儘快通過復職申請

新竹市長高虹安今（16）日二審逆轉貪污部分無罪，高虹安表示，將儘速完成復職程序；新竹市代理市長邱臣遠表示，期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請。



高虹安今日發布聲明表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。她將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，她會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。



邱臣遠今日受訪時表示，非常恭喜高虹安，司法終於還她清白公平，也期待高虹安能夠儘快復職，回到市府團隊跟大家一起繼續打拚，帶領市政穩定前行，也希望內政部能夠儘快通過復職申請，市政府剛剛也第一時間責成相關的局處，盡快做好相關交接跟工作的分配，大家都非常期待他的回歸，也回應所有市民的期待。



邱臣遠說，代理市長的這段時間，非常感謝市府各級同仁的辛苦，不管是面對大罷免的挑戰，還是對於市政的穩定推動，其實大家都親力親為、如履薄冰、穩定推動，在這個值得慶祝的時刻，也期待高虹安的儘快回歸，帶領新竹的市政穩定。



另外，民進黨新竹市黨部表示，毋論高虹安因涉詐助理費一審遭判7年4個月、褫奪公權4年，以及二審改依公務員登載不實判刑6個月，或日後三審定讞結果為何，民進黨「尊重司法」的立場不會改變。至於2026新竹市長選舉，民進黨新竹市黨部表示，相信地方與中央會推出最合適的人選，「新竹隊」會竭盡全力，團結爭取市民的認同與支持。



