即時中心／林韋慈報導

新竹市長高虹安因涉嫌詐領助理費，一審遭判刑7年4月。昨（16）日高等法院二審審理後，改依《使公務員登載不實罪》判處6個月，得易科罰金18萬元，涉貪部分改判無罪。判決一出，引發各界議論。今（17）日立院榮譽顧問陳柏惟也在政論節目上發表意見。

陳柏惟批評，這位法官的判決簡直是不食人間煙火、不知人間疾苦。並表示這樣判下去，中小企業都會跟著做。第一個，先把助理的錢拿來隨便用；第二個，等於把助理的錢變成補助款。接下來就是勞基法直接取消，他質疑法院要寫出這種判決的時候，有沒有問過勞動部？



他續稱，這樣的判例會不會對台灣社會產生很大的影響。當下更直接詢問攝影棚內的工作人員「你們都改領補助款跟獎金，看要不要？」陳柏惟指出，在台灣，做老闆要聘請一位三萬塊薪水的員工，加上勞健保以及勞退 ，共要四萬多塊，「我若是老闆，要花四萬多塊，員工卻只領到三萬，你不開心我也不開心，那從明天開始勞健保都不用（編列）了」。



陳柏惟質疑，115年歲出計畫概況表中，已經明明白白地寫這是人事費用，結果你法制局一只行文過去說「沒有，那個是補助款」，變成這些全部都不要？他並直言，「我告訴你，上市櫃公司都會氣死，明天開始我歐印買股票，哪一間公司先把勞基法廢掉的，我先買！」

原文出處：快新聞／高虹安涉貪改判無罪明復職 陳柏惟批法官：不知人間疾苦

