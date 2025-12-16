高虹安涉貪改判無罪 柯文哲反應曝光「冷哼一聲」已讀不回

被問到高虹安判決，柯文哲反應曝光。資料照片

停職中的新竹市長高虹安二審貪汙罪被撤銷，改以偽造文書判處6個月，得易科罰金18萬元，同為民眾黨的前台北市長柯文哲16日現身法院出庭，庭後有記者問到對於高虹安判決有何看法？他只冷哼一聲，隨後快步上車離去。

高院判決理由指出，公費助理經費本質上屬於立委補助款，可讓立委自行彈性運用；至於檢方起訴認定高虹安詐得約46萬元，但她實際可運用的金額為11萬6514元，且另有支付的其他公費助理及私聘助理薪資，加加總總發現支出甚至超過該金額，難認有詐財故意或實際得利，因此貪汙罪部分改判無罪。

廣告 廣告

今天同時也是京華城案開庭日，柯文哲在庭上再度重申立場，批評檢方羅織罪名、無限上綱，更是大罷免大失敗的罪魁禍首，庭後他受訪表示:「檢察官花了2天的時間在講一個看似完整的故事，他們就是利用搜索扣押我的手機、電腦、USB，從裡面找資料，然後跟京華城做串聯變一個故事，法庭上是講證據、講事實、講真相，如果你有證據你就拿出來就好了，何必花兩天的時間去講一個故事，講完又不能證明什麼。」

有記者問道高虹安二審判決一事，柯文哲僅冷哼一聲，隨後上車離去。



回到原文

更多鏡報報導

高虹安涉詐領助理費二審貪污無罪！ 高檢署不忍了：研議上訴

法庭變書房？ 柯文哲點名讀「這本」哲學鉅著…檢察官唇語回：我看過

根本沒賺到錢不算貪污？ 高虹安無罪新聞稿全文一次看