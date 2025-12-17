高虹安涉貪改判無罪！黃智賢轟旗袍法官郭豫珍｢貪官之友可恥噁心｣

高虹安助理費案，台灣高等法院將於16日進行二審宣判，並改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安涉詐助理費二審大逆轉，貪汙部分獲判無罪，引發輿論譁然，因為「愛穿旗袍」被外界戲稱為「旗袍法官」的主審法官郭豫珍承審法官郭豫珍成為眾矢之的。對此，資深媒體人黃智賢直呼：「有高院法官郭豫珍，何愁人間不黑暗?」，在臉書發長文寫道：「高虹安詐領助理費案，一審貪汙有罪，判7年4個月。二審卻撤銷貪污罪，只以使公務員登載不實的偽造文書，輕判6個月。易科罰金，免坐牢，立刻恢復市長職位。高院法官郭豫珍判高虹安貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，所以本來就是高虹安的錢，所以高虹安沒有貪汙。郭法官的法律見解，與事實認定，真是貪官之友。」

黃智賢提到，立法院組織法第32條規定公費助理要依照勞基法「錢就是給助理的薪資，不是屬於立委彈性運用的錢。郭法官顯然連『公款不但要公用，而且公款要法用』這種基本法理都不懂。郭法官居然可以曲解法條，自創立法沿革，說這是屬於立委可以彈性運用。拜託！助理費即使過去是直接撥給立委，也是必須要用來聘僱助理！然後再把所有高虹安用偽造文書、低薪高報、逼迫助理洗出來的公款，在小金庫任她恣意爽用，還都算是高虹安因公使用。但如果助理費是給立委的錢，那就沿用過去，直接把錢匯給立委就好，為何要把助理薪資，改成直接匯給助理？那其實就是因為不希望立委，像高虹安這樣，把助理薪資當成是給立委的錢，所以才會修法，把錢直接匯給助理，要斷了立委的邪念。」

黃智賢直言：「郭豫珍法官，實在是太詭詐了點。雖然狡詐，但斧鑿痕跡如此清楚，為高虹安貪污助理費開脫，尋找巧門的暗黑之心，昭然若揭。實在可悲，可鄙，可恨！郭法官說助理薪資會改為直接匯給助理，只是因為所得稅問題，所以才把錢匯給助理，但她認為其實錢是要整包給立委的。郭法官妄自曲解法律的臉皮是很厚，很LOW。立法院組織法第32條是這樣寫的：『立法委員每人得置公費助理8人至14人，由委員聘用；立法院應每年編列每一立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算。公費助理與委員同進退；其依勞動基準法所規定之相關費用，均由立法院編列預算支應之。』這裡有說是整包錢給立委？郭法官什麼時候發的夢？」

黃智賢指出：「大法官釋字299號，雖然是針對國大代表，但解釋文寫明『中央民意代表之待遇或報酬，應以適當之項目與標準……以法律規定適當之項目與標準，始得編列預算』，還寫了『連同與其行使職權有直接關係而非屬於個人報酬性質之必要費用，如何於合理限度內核實開支，妥為訂定適當項目及標準，以為支給之依據。』立委行使職權需要助理，所以用人民納稅錢協助立委聘用助理，算是合理。但這助理費，就是幫已付助理的薪水的，不是屬於立委個人報酬的性質。所以，要在合理範圍內核實開支。『核實開支』這4個中文字，郭法官是看不懂？郭法官在哪個平行時空，自行認定是整包錢給立委？陳玉珍委員提案的助理費貪汙除罪化的修正案，可還沒有三讀通過，頒布施行呢！郭法官是夢到第幾殿？」

黃智賢續指：「另外，高虹安浮報助理費，跟浮報助理加班費，再把錢洗出來花用，這也是郭法官承認的犯罪事實。比如報4.5萬薪水，跟助理抽1萬來用，但助理實際只領到3.5萬薪水。而立法院卻要付4.5萬的勞健保費用，那多付的錢，是郭法官要幫忙付嗎？還是我們人民就是牛馬，白花花納稅錢愛怎麼攤怎麼浪擲，都應該？國家機關，國家法律與制度，是可以任由立委套錢取利？更何況，根據立法院組織法，立法院的助理薪資跟助理加班費，都有金額上限。而沒有使用完畢的金額，立院就不必支出，公帑就省下。可見公費助理薪資，是一個蘿蔔一個坑，是實報實銷。並不是給立委整包錢，讓立委上天入地，無需單據，任意使用或不用，這完全沒有誤解或模糊的空間。」

黃智賢繼續怒罵：「而且郭法官還好大的膽子，居然主動幫被告高虹安提釋憲，真貼心。結果被憲法法庭駁回，一巴掌打在臉上。憲法法庭意思是，法律條文毫無問題，你在玩什麼花樣？於是郭法官另生一計，明明法條清清楚楚，她卻去函，詢問立法院，有關立委助理費的性質。然後根據立法院的回函，說助理費是對立委的補貼，整包錢是給立委的，這也很奇怪。牽涉立委貪汙與否的事，郭法官去問立法院，怎麼解釋法律？所以市長或局長或科長有沒有貪汙，郭法官是不是也要去函詢問市政府，讓市政府法制局解釋法律？機關或單位，什麼時候，有解釋法律的法定資格了？郭法官是要幫助官場上官官相護？郭法官真不知道，不管是立法院還是立法院法制局，都沒有解釋法律的資格？還是郭法官根本不識字？」

黃智賢質問，「機關或單位對法律的解釋或看法，郭法官又依照什麼法理完全支持？認定為可以採納為判決的法理基礎？郭法官認為助理薪資跟助理加班費，都是屬於要給立委的錢，本質不是給助理的，而是給立委的，屬於立委可以彈性運用的範圍。真是荒唐給荒唐開門，因為荒唐到了家！法院補助立委的費用，除了助理費以外，還有手機費、汽油費、以及辦公室費用、國會交流費用，還有對立委服務處的租金補貼，立委搭高鐵，還不限次數免費呢！各種補貼項目都羅列清楚。郭法官是不懂各種不同項目的補貼，都各自列出了嗎？為什麼郭法官會幻想助理費是整包給立委，任憑立委隨意使用？如果是整包錢隨便立委用，為什麼立院組織法不寫明？」

黃智賢痛批：「郭法官是為人脫罪脫到底，居然把高虹安給親密男友兼任助理李忠庭的一筆人民幣，當成是高虹安因公支出的錢。然後用高虹安給男友這條錢做理由，說高虹安的支出，比低薪高報洗出來的錢還多。所以，她沒有貪汙，只是使公務員登載不實，真忍不住氣笑了。有郭法官在，台灣官場不會再有乾淨清白，民代跟立委，都要以高虹安為榜樣才好。人間律法，只為我等賤民而設，立委貪汙腐敗，用人民血汗錢吃香喝辣，不准人民說不，而且自有郭法官做保護傘。但，郭豫珍的體貼，只針對特定人。前台北市議員童仲彥因貪汙助理費5萬1842元，被判貪污罪確定，有期徒刑3年10個月。童仲彥聲請再審。高等法院駁回聲請，於是童仲彥乖乖坐牢。當時裁定駁回的受命法官，就是郭豫珍法官。」

黃智賢強調，郭豫珍當時駁回的理由是「議員的公費助理補助費、春節慰勞金等，均由議會編列預算支付，『並非議員薪資的一部分』，更非對議員個人的『實質補貼』。」 裁定還提及：「議員不能擅自將其間差額挪作他用，甚至納入私囊，核與公務員的加班費、差旅費等性質不同，應採『專款專用』原則。」 對童仲彥說助理費「不能任由議員挪作他用」。可見郭豫珍「是懂人間律法的」，但面對高虹安「她就量身訂做判決，憑空說這錢是『實質補貼、彈性勻用』，真是好雙標，好可恥，好噁心！」不但可以解釋法律「甚至顯然已經自認為可以上達制憲者。自由心證的範圍，已經無視人間律法，無法無天。看人下菜碟，雙標判案。還是台灣司法，真的讓法官有不基於法律審判，有枉法裁判的自由？」

