高虹安涉貪新竹市民沒意見？林志潔指園區競爭太強：短影音容易散播...人云亦云狀況嚴重

新竹市長高虹安因任立委期間涉詐領助理費遭起訴判刑一度停職，但日前二審因高院撤銷貪汙罪，重新回歸市府，將續拚2026連任，國民黨方面則是不提人選表態禮讓。對此，陽明交大特聘教授林志潔今（27日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，科學園區環境很競爭，要面對全球各種狀況，很多科技從業人員沒時間了解高虹安涉貪的來由，也因為很多短影音散播、人云亦云狀況嚴重，才會使得新竹的選情很複雜。

林志潔表示，國民黨不派人選新竹市令人震驚，依自己在新竹選過立委的觀察，民眾黨大概固定就是四萬多票，而國民黨的票其實多很多，對他們願意禮讓給高虹安真的相當驚訝。

林志潔說，高虹安重回市府上班的時間不是穩定狀況，因為如果三審把二審的無罪判決撤銷，發回二審後回到一審判決的狀況，那就還是有罪的，所以有可能又被停職。但她也說明，被停職不代表不能參選，高虹安在今年選舉前應該都還具有參選資格，也是國民黨禮讓她的原因。



有關新竹市民對高虹安涉貪的看法，林志潔表示，據自己的觀察，很多新竹的科技從業人員其實沒那麼多時間去理解到底發生了什麼事，如果大家有去過園區，就能理解那邊的環境很競爭，不管是研發或經銷，要面對全球各種狀況，因此沒有力氣和時間去理解政治事件。



林志潔提到，很多短影音、人云亦云的狀況容易散播，加上新竹真的是柯文哲的老家，所以各方面的條件加總，才會使得新竹的選情很複雜。她指出，其實新竹市的情況是只要再多七或八萬人人口，即能有兩席立委，明明可以有兩位立委，但只有一席，剩下的人就變第三勢力。



林志潔解釋，這也是為何新竹有那麼多第三勢力的原因，其實只要立委有兩席，根本沒有第三勢力的空間，藍綠早可以各佔一席。她說，小黨利用立委選舉不斷滋養勢力，所以自己認為小黨在新竹無論如何都會推出自己的候選人，畢竟沒有候選人就沒有政治獻金。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

