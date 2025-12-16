高虹安涉貪案二審大逆轉！內政部：可申請復職

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前民眾黨新竹市長高虹安涉貪案今(12/16)二審判刑6個月得易科罰金18萬，高虹安表示將依法盡速完成復職，對此，內政部回應，可申請復職 收到申請後依法辦理。

前民眾黨新竹市長高虹安，資料照，翻攝高虹安臉書

前民眾黨新竹市長高虹安因擔任立委期間涉嫌詐領助理費案，一審依貪汙罪判處7年4月，二審高院宣判，改依使公務員登載不實偽造文書罪，判刑6個月，得易科罰金18萬，可上訴，因一審有罪而遭停職的高虹安說，會依法完成市長復職程序。

內政部表示，高虹安因涉嫌違反《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪案件，台灣高等法院於今日撤銷台灣台北地方法院一審有罪判決改判無罪。

內政部說明，高虹安市長依《地方制度法》規定，可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

內政部說明，依《地方制度法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之《貪污治罪條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

