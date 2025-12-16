高虹安涉貪案二審改依偽造文書罪判6月 民眾黨：看見司法公平性

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審高等法院今天(16日)宣判，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。對此，民眾黨表示，高等法院願意重新檢視一審失衡的量刑結果予以修正，且認定高虹安未涉及貪污、還予高虹安清白，讓社會看見司法本該有的公平性。

民眾黨指出，該案自偵辦以來，外界高度關注的爭點，始終在於「是否有人頭詐領」、「是否有中飽私囊」。但事實已一再證明，高虹安在立委任內，助理確有實際加班、實際投入公務服務，相關支出也多用於公務用途，並無任何款項流入個人口袋，更非以助理費作為私人不法所得。

民眾黨並重申，司法不應成為政治攻防的工具，更不應因人設案、因黨設標準。期盼這項判決能成為檢視過往類似案件的起點，讓司法真正回歸公平、公正與人民信賴。 (編輯:柳向華)