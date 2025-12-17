高虹安涉貪案獲判無罪 國民黨：明年新竹市長選舉禮讓高爭取連任

新竹市長高虹安。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

新竹市長高虹安涉貪案改判無罪，也確定明年新竹市長選舉藍白合作基調。國民黨組發會主委李哲華今表示，基於現任優先、藍白合誠意與善意，既然高已宣判無罪，明年新竹市長選舉，國民黨就是禮讓高爭取連任。

至於明年也涉藍白合作的宜蘭縣長選舉、嘉義市長選舉與新北市市長選舉，李哲華說，原則上就是等國民黨人選出爐後，才會與民眾黨協調。

李哲華透露，週一宜蘭縣黨部提名協調小組首次開會，已決議從2個參選人（宜蘭縣議會議長張勝德、立委吳宗憲）先產生候選人，約定12月27日兩位參選人協調，協調不成就用內參式民調。

李哲華說，張勝德與吳宗憲勝出者，在與民眾黨已徵召的前立委陳琬惠評比最後整合人選。

至於新北市長選舉提名，李哲華表示，民眾黨講3月前完成整合，目前國民黨新北市長選舉可能參選人（台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然）目前都忙於市政工作，沒有提名急迫，讓他們市政優先。

而嘉義市長選舉提名，李哲華說，民眾黨有人選（立委張啟楷），等我們也產生出人選之後兩黨再來談。

