高虹安涉貪案發回更審就停職？內政部給答案

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

針對新竹市府稱，未來若最高法院針對新竹市長高虹安的案子，撤銷無罪判決，發回更審，也不須再度遭停職一事，內政部今(1/4)表示，新竹市長的停職與復職均依法辦理，處理時間也無刻意拖延，未來若發回更審，暫時無須停職，但若再改判有罪，仍須依法停職，後續也將持續關注相關司法案件的審理情況，進行處理。

新竹市長高虹安，資料照

高虹安因擔任立委期間涉嫌詐領助理費案，一審依貪汙罪判處7年4月，但上月二審高院宣判，改依使公務員登載不實偽造文書罪，判刑6個月，得易科罰金18萬，可上訴，因一審有罪而遭停職的高虹安，也火速依法完成市長復職程序。

網路流傳，未來高虹安案若撤銷無罪判決，並發回更審，高虹安將面臨2度停職，對此，新竹市府回應，地方民選首長在一、二審判決有罪期間，依法予以停職，但若後續判決遭撤銷，改判無罪並依法復職，之後即便最高法院再度撤銷無罪判決，發回更審，也不須再度停職。

內政部說明，《地方制度法》明定，縣市長涉嫌貪污罪，經一審判刑，應予以停職，高虹安因涉犯貪污罪，一審經台北地院在前年7月判處有期徒刑，內政部於同日停止其市長職務，符合法律規定。而二審改判無罪後，高虹安申請復職，次日內政部就已發文同意復職，並無拖延。

內政部說明，高虹安三審時，若撤銷二審無罪判決，發回更審，為避免司法判決未確定前反覆停職及復職影響地方政務推動，暫無須再予停職，如二審法院更審後，再改判貪污罪有罪，仍需依法停職。

內政部表示，《地方制度法》也規定，縣市長如經因刑事案件判刑確定，須入監服刑或褫奪公權者，由內政部解除職務，未來將持續關注法院審理此案的情況，依法辦理。

