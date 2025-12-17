高虹安涉貪案逆轉無罪 林岱樺：別讓冤案成政治鬥爭工具

新竹市長高虹安助理費官司大逆轉，二審獲判無罪，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺目前也身陷助理費風暴，她呼籲界定明確的助理費認定標準，並推動制度合理化，別讓冤案再次成為政治鬥爭的工具。（洪浩軒攝）

新竹市長高虹安助理費官司大逆轉，二審獲判無罪，有意爭取民進黨高雄市長初選提名的立委林岱樺目前也身陷助理費風暴，被媒體問及相關看法，她17日強調，沒拿任何一毛錢進自己口袋，所以也就沒有人頭助理問題，呼籲界定明確的助理費認定標準，並推動制度合理化，別讓冤案再次成為政治鬥爭的工具。

林岱樺表示，她的原則很清楚，就是依法依歸公款公用，這也是她堅持無罪辯護的原因，因為沒有任何一毛錢進到她私人的口袋，也就沒有人頭助理問題，而這次高院的判決再次突顯了現行的立法院組織法中，對於立委助理費用的核銷與使用規範存在著極大模糊地帶與法律風險。

林岱樺指出，助理費是用來協助立委問政以及服務選民，不該成為政治人物的陷阱，她呼籲社會要充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，不要讓她的冤案再次成為政治鬥爭工具。

針對助理費除罪化部分，林岱樺認為，一個成熟的民主國家存在著合理且多元的討論空間，所以與其稱為除罪化，不如說是一個制度的討論。可以確定的是，這個立法瑕疵長久存在，雖然現在各方正反意見都有，但終於回歸到民主社會理性及多元的討論，她認為是朝正面方向發展。

林岱樺強調，針對她的案件，大家不需要未審先判，這些與論操作對她來說很不公平，她坦坦蕩蕩、清清白白，且高院判決明確定義立法意旨，助理費是給立委實質補貼，彈性運用，當然就沒有虛報、詐領的問題。她表示，對於司法獨立予以尊重，這次是明確回歸法律精神的判決。

