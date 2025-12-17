高虹安涉貪案過關火速辦復職 劉世芳：完成簽辦後會很快

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

前民眾黨新竹市長高虹安涉貪案昨(12/16)二審改依偽造文書罪，判刑6個月得易科罰金18萬，本人表示將依法盡速完成復職，對此，內政部長劉世芳今日被問到需要多久時，她回應，昨日下午已收到新竹市府來函，公文正在簽辦，若內部完成簽辦，會相當快。

內政部長劉世芳，資料照，許詠晴攝

高虹安因擔任立委期間涉嫌詐領助理費案，一審依貪汙罪判處7年4月，二審高院宣判，改依使公務員登載不實偽造文書罪，判刑6個月，得易科罰金18萬，可上訴，因一審有罪而遭停職的高虹安說，會依法完成市長復職程序。內政部昨日證實，依《地方制度法》規定，可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

劉世芳上午赴立院列席內政委員會備詢，她在會前受訪表示，內政部在昨日下午已收到新竹市府來函，請求讓高虹安回復市長職務，此案依相關法規，公文已經在簽辦中。

至於高虹安停職這段時間，其本俸是否將補發給高虹安？劉世芳說，復職後，程序上該怎麼走就怎麼走。

